Atwasat

مودع يحتجز رهائن في مصرف لبناني ويهدد بحرقه بعد رفض تسليمه أمواله

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 يناير 2022, 05:52 مساء
مودع يحتجز رهائن في مصرف لبناني ويهدد بحرقه بعد رفض تسليمه أمواله
مصرف لبنان المركزي. (الإنترنت)
alwasat radio

احتجز مودع عددا من موظفي مصرف في شرق لبنان وزبائنه بعد رفض البنك تسليمه مبلغا من حسابه، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، في حلقة جديدة من إشكالات تشهدها المؤسسات المالية منذ بدء الانهيار الاقتصادي.

ونقلت الوكالة أن مودعا في فرع لمصرف في بلدة جب جنين في قضاء البقاع الغربي «احتجز عشرات الموظفين والزبائن على خلفية رفض المصرف تسليمه أمواله»، وفق «فرانس برس». 

ولم تذكر الوكالة اسم المصرف، لكن وسائل إعلام عدة قالت إن الحادثة وقعت في فرع لبنك بيروت والبلاد العربية.

تهديد بحرق وتفجير المصرف
وطالب المودع، وفق الوكالة، «بسحب مبلغ خمسين ألف دولار من حسابه، وحين رُفض طلبه رفع سلاحاً حربياً وقنبلة بوجه الموظفين، وصبّ كذلك مادة البنزين في أرجاء المصرف مهدداً بحرقه وتفجيره في حال لم يتم التجاوب لطلبه». وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام محلية بأن المودع سلّم نفسه للقوى الأمنية التي ضربت طوقاً حول المكان، بعد تسلّمه جزءاً من المبلغ.

واكتفى مصدر أمني بالقول «انتهت العملية من دون خسائر».  ومنذ بدء الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ عامين وصنّفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، فرضت المصارف قيوداً مشددة على عمليات السحب بالدولار ومنعت التحويلات إلى الخارج. 

-  البنك الدولي: تخصيص 37 مليون دولار لمعلمي المدارس الرسمية في لبنان
-  لودريان: الإمارات تنضم لصندوق فرنسي- سعودي لمساعدة لبنان

وجعل ذلك المودعين عاجزين عن التصرّف بأموالهم خصوصاً بالدولار، بينما فقدت الودائع بالليرة قيمتها مع انهيار قيمة العملة المحلية في السوق السوداء. وشهدت قاعات الانتظار في المصارف خلال العامين الماضيين إشكالات متكررة بين مواطنين غاضبين راغبين بالحصول على ودائعهم والموظفين الملتزمين بتعليمات إداراتهم.

 80% من السكان تحت خط الفقر
وعلى وقع الانهيار الاقتصادي، بات نحو 80% من السكان تحت خط الفقر، بينما تدهورت قدرتهم الشرائية وانعدم وجود الطبقة الوسطى. 

وفي ظل انقسام سياسي يحول دون اتخاذ خطوات بناءة لوقف الانهيار، الذي لم توفّر تداعياته أي قطاع أو شريحة اجتماعية، يصدر مصرف لبنان بين الحين والآخر تعاميم لامتصاص نقمة المودعين، تسمح لهم بسحب جزء من ودائعهم بالدولار ضمن سقف معين.

وبعدما لامس سعر صرف الليرة عتبة 33 ألفاً مقابل الدولار الأسبوع الماضي، عاد وانخفض الى ما دون 25 ألفاً، إثر تعميم لمصرف لبنان أتاح لمودعين سحب كميات محدودة من الدولارات من المصارف. وتزامن ذلك مع إعلان حزب الله وحليفته حركة أمل استعدادهما للعودة إلى طاولة مجلس الوزراء بعد تعليق مشاركتهما لثلاثة أشهر اعتراضاً على أداء المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - التقاعد!

كاركاتير حليم - التقاعد!
انخفاض قياسي لمبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي خلال 2021

انخفاض قياسي لمبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي خلال 2021
تعرف على نتائج 4 مباريات بالدوري الليبي لكرة السلة

تعرف على نتائج 4 مباريات بالدوري الليبي لكرة السلة
الحوثيون يدعون الشركات الأجنبية والمدنيين إلى «الابتعاد عن المنشآت الحيوية» في الإمارات

الحوثيون يدعون الشركات الأجنبية والمدنيين إلى «الابتعاد عن المنشآت الحيوية» في ...
ليفاندوفسكي يتوج بجائزة «فيفا» لأفضل لاعب في العالم 2021

ليفاندوفسكي يتوج بجائزة «فيفا» لأفضل لاعب في العالم 2021
إيران توقف ابنة شقيقة خامنئي بعد ثنائها على أرملة الشاه

إيران توقف ابنة شقيقة خامنئي بعد ثنائها على أرملة الشاه
بوركينا فاسو ترافق الكاميرون إلى ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا

بوركينا فاسو ترافق الكاميرون إلى ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا
17- (القوندي)!

17- (القوندي)!
أعلام من وطني.. قامات منسية!

أعلام من وطني.. قامات منسية!
برنامج «فلوسنا» | الشركات الطبية.. جزء من أزمة الصحة أم ضحية لها

برنامج «فلوسنا» | الشركات الطبية.. جزء من أزمة الصحة أم ضحية لها
«النواب»: عقيلة يدعو لإعادة تشكيل الحكومة والسايح يطلب قانون خاص بالطعون ومهلة لإجراء الانتخابات

«النواب»: عقيلة يدعو لإعادة تشكيل الحكومة والسايح يطلب قانون خاص بالطعون ومهلة ...
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 5 - 0 الأولمبي» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 5 - 0 الأولمبي» في الدوري الممتاز
توقعات بصعود أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل خلال 5 سنوات

توقعات بصعود أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل خلال 5 سنوات
تقرير: 3 دول فاعلة أقل قلقا بشأن تأجيل الانتخابات.. وواشنطن لعبت لعبة مختلفة في ليبيا

تقرير: 3 دول فاعلة أقل قلقا بشأن تأجيل الانتخابات.. وواشنطن لعبت لعبة مختلفة في ...
«بيزنس إنسايدر»: ليبيا ثاني أكبر منتجي النفط في أفريقيا خلال 2021

«بيزنس إنسايدر»: ليبيا ثاني أكبر منتجي النفط في أفريقيا خلال 2021
النوافذ: تسمح وتصد

النوافذ: تسمح وتصد
وليامز: لا أعتقد أن الحل تشكيل حكومة انتقالية جديدة في ليبيا

وليامز: لا أعتقد أن الحل تشكيل حكومة انتقالية جديدة في ليبيا
«فرانس برس»: أين ذهبت هيئة الأمر بالمعروف في السعودية؟

«فرانس برس»: أين ذهبت هيئة الأمر بالمعروف في السعودية؟
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
واشنطن تتوعّد بـ«محاسبة» الحوثيين على هجوم أبوظبي.. وفرنسا وبريطانيا تدينان الاعتداء
واشنطن تتوعّد بـ«محاسبة» الحوثيين على هجوم أبوظبي.. وفرنسا ...
الحوثيون يدعون الشركات الأجنبية والمدنيين إلى «الابتعاد عن المنشآت الحيوية» في الإمارات
الحوثيون يدعون الشركات الأجنبية والمدنيين إلى «الابتعاد عن ...
واشنطن توفد مبعوثَين إلى السودان لحثّ السلطات على «وضع حد للعنف» ضد المتظاهرين
واشنطن توفد مبعوثَين إلى السودان لحثّ السلطات على «وضع حد للعنف» ...
«رويترز»: 14 قتيلا في هجوم للتحالف بقيادة السعودية على صنعاء
«رويترز»: 14 قتيلا في هجوم للتحالف بقيادة السعودية على صنعاء
«فرانس برس»: مقتل 11 شخصا على الأقل في غارات التحالف على صنعاء غداة استهداف الإمارات
«فرانس برس»: مقتل 11 شخصا على الأقل في غارات التحالف على صنعاء ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الغنوشي لـ«قيس سعيد»: جربنا الإقصاء.. فلماذا تستعيد تجارب فاشلة؟
الغنوشي لـ«قيس سعيد»: جربنا الإقصاء.. فلماذا تستعيد تجارب ......
حمدوك يعلن استقالته من رئاسة الحكومة السودانية
حمدوك يعلن استقالته من رئاسة الحكومة السودانية...
وفاة الإعلامي المصري وائل الإبراشي
وفاة الإعلامي المصري وائل الإبراشي...
الأمن السوداني يطلق غازات مسيلة للدموع لمواجهة آلاف المتظاهرين في الخرطوم (صور)
الأمن السوداني يطلق غازات مسيلة للدموع لمواجهة آلاف ......
إحباط هجوم على قاعدة عسكرية عراقية تضم قوات للتحالف الدولي
إحباط هجوم على قاعدة عسكرية عراقية تضم قوات للتحالف الدولي...
المزيد
مودع يحتجز رهائن في مصرف لبناني ويهدد بحرقه بعد رفض تسليمه أمواله
مودع يحتجز رهائن في مصرف لبناني ويهدد بحرقه بعد رفض تسليمه ......
عصيان مدني في الخرطوم بعد مقتل سبعة متظاهرين خلال احتجاجات دامية
عصيان مدني في الخرطوم بعد مقتل سبعة متظاهرين خلال احتجاجات ......
ملك المغرب يندد بهجوم الحوثيين في اتصال هاتفي مع ولي عهد أبوظبي
ملك المغرب يندد بهجوم الحوثيين في اتصال هاتفي مع ولي عهد ......
«فرانس برس»: مقتل 11 شخصا على الأقل في غارات التحالف على صنعاء غداة استهداف الإمارات
«فرانس برس»: مقتل 11 شخصا على الأقل في غارات التحالف على ......
«رويترز»: 14 قتيلا في هجوم للتحالف بقيادة السعودية على صنعاء
«رويترز»: 14 قتيلا في هجوم للتحالف بقيادة السعودية على صنعاء...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط