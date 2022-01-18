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عصيان مدني في الخرطوم بعد مقتل سبعة متظاهرين خلال احتجاجات دامية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 يناير 2022, 05:04 مساء
عصيان مدني في الخرطوم بعد مقتل سبعة متظاهرين خلال احتجاجات دامية
متاجر مغلقة في سوق السجانة بالخرطوم تلبية لدعوة لعصيان مدني. (أ ف ب)
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يواصل المتظاهرون المناهضون للحكم العسكري في السودان احتجاجاتهم، الثلاثاء، بإغلاق بعض الطرق الرئيسية في العاصمة وإعلان حالة العصيان المدني، عقب يوم دام من التظاهرات أسفر عن سبعة قتلى وعشرات المصابين.

وأغلق محتجون الجزء الجنوبي من شارع المطار أحد الشوارع الرئيسية في الخرطوم، كما أغلقوا أحد الشوارع الرئيسية في منطقة بُري شرق العاصمة قبل أن تواجههم قوات الشرطة بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وإزالة المتاريس، وفق «فرانس برس». 

 متظاهرون يقطعون الطرق الرئيسية بوضع الحجارة وجذوع الأشجار 
وفي حي بحري شمال الخرطوم، قطع المتظاهرون الطرق الرئيسية بوضع الحجارة وجذوع الأشجار ورفعوا لافتات كتب عليها «الحصة وطن».  ورصد  شهود عيان إغلاق المحال التجارية والصيدليات في الخرطوم وأحيائها المجاورة. وشمل الإغلاق سوق «السجانة» أكبر سوق في السودان لمواد البناء وسط العاصمة.

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ووضع على أبواب أحد المحال لافتة كُتب عليها «المحل مغلق حدادا على روح الشهيد عثمان الشريف»، وهو صاحب المحل وقد سقط بين قتلى تظاهرات الإثنين الدامية.

كما علقت جامعة الخرطوم للعلوم والتكنولوجيا الدراسة لمدة يومين وأكدت إدارتها في بيان أن ذلك «إيمانًا منا بوحدة الموقف تجاه العصيان المدني ونعلن وقوفنا التام مع كل الكيانات والأجسام التي تدعو للاعتصام».

 احتجاجات في السودان 
والإثنين، قُتل سبعة متظاهرين خلال احتجاجات في السودان شارك فيها الآلاف ضد الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبدالفتاح البرهان قبل قرابة ثلاثة أشهر. ومن جهتها قالت الشرطة السودانية في بيان ليل الإثنين إنها تعاملت «بأقل قدر من القوة القانونية»، مضيفة أن خمسين من أفرادها أصيبوا في المواجهات.

ودفع ذلك النشطاء إلى الدعوة إلى عصيان مدني شامل لمدة يومين، وقال ائتلاف قوى الحرية والتغيير، الذي قاد احتجاجات 2019 التي أدت إلى إسقاط الرئيس السابق عمر البشير، في بيان الإثنين «ندعو كل جماهير شعبنا للدخول في عصيان مدني شامل لمدة يومين اعتبارًا من الغد (الثلاثاء)».

والأسبوع الماضي، أعلن ممثل الأمم المتحدة في الخرطوم فولكر بيرثس رسميا إطلاق مبادرة يقوم بمقتضاها بلقاءات ثنائية مع الأطراف المختلفة قبل أن ينتقل في مرحلة تالية الى محادثات مباشرة أو غير مباشرة بينها.

«قلق عميق» مع وصول وفد أميركي 
ومن المتوقع أن يصل الثلاثاء إلى العاصمة السودانية وفد أميركي على رأسه المبعوث الأميركي للقرن الأفريقي ديفيد ساترفيلد ومساعد وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية مولي.

وحاليا يلتقي الوفد في العاصمة السعودية، «أصدقاء السودان» وهي مجموعة تطالب بإعادة الحكومة الانتقالية في البلاد بعد الانقلاب العسكري. 

والثلاثاء، كتب بيرثس الذي يحضر الاجتماع افتراضيا، على تويتر «مجموعة أصدقاء السودان تجتمع الآن في الرياض .. قلق عميق بشأن عنف الأمس (الإثنين)». وأضاف «هناك حاجة إلى الدعم الدولي واستخدام وسائل التأثير المتوفرة ..  يجب أن يتماشى دعم العملية السياسية مع الدعم الفعال لوقف العنف».

السلطات الأمنية تنفي استخدام الذخيرة الحية
وعطّل البرهان في 25 أكتوبر الماضي استكمال انتقال السلطة إلى المدنيين، في أعقاب اعتقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وغالبية القادة المدنيين وتعليق عمل مجلس السيادة.

ومنذ ذلك الحين، يكثف الناشطون السودانيون المطالبون بحكم مدني ديمقراطي احتجاجاتهم في موازاة تصاعد العنف من قبل قوات الأمن بحق المتظاهرين ما أسفر حتى الآن عن مقتل 71 متظاهرا على الأقل وسقوط مئات الجرحى، كما تعرضت 13 امرأة على الأقل لحوادث اغتصاب.

إلا أن السلطات الأمنية تنفي بانتظام استخدام الذخيرة الحية في مواجهة الاحتجاجات، واتهمت بعض المتظاهرين بعدم التزام السلمية في المسيرات والتسبب في مقتل ضابط وإصابة عشرات من أفراد الأمن.

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