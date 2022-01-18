ملك المغرب يندد بهجوم الحوثيين في اتصال هاتفي مع ولي عهد أبوظبي

القاهرة - بوابة الوسط

أجرى العاهل المغربي، الملك محمد السادس، اتصالا هاتفيا مع ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان، أدان فيه «بشدة» هجوم الحوثيين على أبوظبي مما أدى إلى انفجار ثلاث شاحنات لنقل الوقود وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص واندلاع حريق قرب مطار أبوظبي.

وجاء في بيان للديوان الملكي نشرته وكالة المغرب العربي الرسمية للأنباء يوم الإثنين على «إثر الهجوم الدنيء الذي شنته ميليشيات الحوثيين، ومن يقف وراءهم، على أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، أجرى الملك محمد السادس اتصالا هاتفيا مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان... خلال هذه المباحثات أدان محمد السادس بشدة هذا العمل المشين الذي أستهدف أبرياء ومنشآت مدنية»، وفق «رويترز».

كما عبر ملك المغرب عن تعازيه «للسلطات والشعب الإماراتيين إثر الخسائر البشرية... وجدد دعم المملكة المغربية لجميع الخطوات التي اتخذتها دولة الإمارات من أجل الدفاع عن أراضيها».