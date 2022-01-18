«فرانس برس»: مقتل 11 شخصا على الأقل في غارات التحالف على صنعاء غداة استهداف الإمارات

القاهرة - بوابة الوسط

قتل 11 شخصا على الأقل في غارات جوية شنها التحالف ليل الإثنين- الثلاثاء على صنعاء غداة اعتداء على الإمارات تبناه الحوثيون، بحسب ما أفاد مصدر طبي وشاهد عيان وكالة «فرانس برس».

وقال مصدر طبي إن «11 شخصا قتلوا في الغارات الجوية»، بينما أكد شاهد عيان مقتل 11 من أقاربه بينما كان يبحث في الأنقاض عن ناجين.

استهداف المنشآت الإماراتية الهامة والحساسة

وتبنى الحوثيون اليمنيون مساء الإثنين الاعتداء الذي استهدف العاصمة الإماراتية أبو ظبي، مؤكدين استهداف «عدد من المواقع والمنشآت الإماراتية الهامة والحساسة».

وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان متلفز نقلته قناة المسيرة «نفذت القوات المسلحة بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية وناجحة»، مشيرا إلى استهداف «عدد من المواقع والمنشآت الإماراتية الهامة والحساسة» بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة.

- الحوثيون يتبنون استهدف العاصمة الإماراتية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة

- التحالف العسكري بقيادة السعودية يشنّ غارات جوية على صنعاء بعد الهجوم على الإمارات

واشنطن تتوعّد بـ«محاسبة» الحوثيين على هجوم أبوظبي

وتعهّدت الولايات المتحدة الإثنين «بمحاسبة» الحوثيين واعتبرتها تهديدا لأمن الإمارات. وقال مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي جيك سوليفان إن «الولايات المتحدة تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة والذي أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين أبرياء». وأضاف في بيان أن «الحوثيين أعلنوا مسؤوليتهم عن الهجوم وسنعمل مع الإمارات وشركائنا الدوليين لمحاسبتهم».

ودانت فرنسا «بأشد العبارات» الهجمات «التي تبناها» الحوثيون على مطار أبوظبي الدولي والمنطقة الصناعية المجاورة. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في بيان إن «هذه الهجمات تهدد أمن أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة واستقرار المنطقة. كما دانت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس الهجمات، وقالت تراس عبر تويتر «أدين بأشد العبارات الهجمات الإرهابية التي تبناها الحوثيون ضد الإمارات».