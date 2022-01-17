واشنطن توفد مبعوثَين إلى السودان لحثّ السلطات على «وضع حد للعنف» ضد المتظاهرين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الخارجية الأميركية الإثنين أن مبعوثَين أميركيَين في طريقهما الى الخرطوم لمطالبة السلطات «بوضع حد للعنف» ضد المتظاهرين.

وقال الناطق باسم الوزارة نيد برايس عبر تويتر «نشعر بالقلق إزاء تقارير عن تصاعد العنف ضد المتظاهرين في السودان»، وذلك بعد مقتل سبعة متظاهرين مناهضين للانقلاب الإثنين في احتجاجات ضد السلطة العسكرية، وفق «فرانس برس».

ارتفعت حصيلة القتلى في صفوف المتظاهرين السودانيين خلال الاحتجاجات الرافضة للحكم العسكري اليوم الإثنين، إلى سبعة أشخاص، حسب ما أفادت لجنة أطباء السودان المركزية. وأكدت اللجنة المستقلة المناهضة للانقلاب وصول العدد الإجمالي لقتلى تظاهرات اليوم (مليونية 17 يناير) إلى سبعة قتلى «نتيجة المجزرة التي ارتكبتها السلطة الانقلابية لفض مواكب شعبنا السلمية».

وتظاهر آلاف السودانيين مجددا، الإثنين، ضد الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش، عبدالفتاح البرهان، منذ قرابة ثلاثة أشهر. وأطلقت قوات الشرطة السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين حملوا الأعلام السودانية وكانوا في طريقهم إلى القصر الرئاسي في وسط العاصمة.

قوات الشرطة تطلق قنابل الغاز

وتسببت قنابل الغاز في وقوع إصابات بالاختناق بين المتظاهرين وبعضهم أصُيب بجروح ناجمة عن عبوات الغاز، على ما أفاد صحافيو «فرانس برس».

كما استخدمت قوات الأمن القنابل الصوتية وخراطيم المياه لإجبار المتظاهرين على التراجع وهو ما نجحت به لاحقا. وامتد إطلاق قنابل الغاز من قبل قوات الشرطة إلى حي بحري شمال الخرطوم حيث تجمع الآلاف للمشاركة في الاحتجاجات.

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وأفاد شهود عيان بأن بعض المتظاهرين رفعوا صورا للمغني والملحن السوداني الراحل مصطفى سيد أحمد الذي عُرف بالأغاني الثورية بالتزامن مع الذكرى الـ26 لوفاته.

وفي أم درمان شمال غرب الخرطوم، قالت إحدى شهود العيان وتدعى سوسن صلاح «تجمع حوالي ثلاثة آلاف متظاهر في شارع الـ40 وهم يحملون الأعلام وصور الشهداء وأحرقوا الإطارات القديمة وأقاموا المتاريس لقطع الشارع».

زيارة أميركية لدعم مساعي الأمم المتحدة

وتأتي الاحتجاجات في وقت كان من المتوقع أن يصل إلى العاصمة وفد أميركي على رأسه المبعوث الأميركي للقرن الأفريقي ديفيد ساترفيلد ومساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية مولي في.

وتهدف الزيارة الأميركية إلى دعم مساعي الأمم المتحدة الأخيرة لحل الأزمة السياسية في السودان و«تسهيل انتقال مدني جديد إلى الديمقراطية».

وقبل زيارة السودان، يلتقي الوفد الأميركي في العاصمة السعودية «أصدقاء السودان»، وهي مجموعة تطالب بإعادة الحكومة الانتقالية في البلاد بعد الانقلاب العسكري.

والأسبوع الماضي، أعلن ممثل الأمم المتحدة في الخرطوم فولكر بيرثيز رسميا إطلاق مبادرة يجري بمقتضاها لقاءات ثنائية مع الأطراف المختلفة قبل الانتقال في مرحلة تالية الى محادثات مباشرة أو غير مباشرة بينها.

ورحب مجلس السيادة السوداني بمبادرة الأمم المتحدة واقترح إشراك الاتحاد الأفريقي، بينما أكد ائتلاف قوى الحرية والتغيير المناهض للانقلاب بأنه سيقبل بالمبادرة إذا كان الهدف هو حكم مدني.