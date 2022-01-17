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الحوثيون يدعون الشركات الأجنبية والمدنيين إلى «الابتعاد عن المنشآت الحيوية» في الإمارات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 يناير 2022, 10:58 مساء
الحوثيون يدعون الشركات الأجنبية والمدنيين إلى «الابتعاد عن المنشآت الحيوية» في الإمارات
الناطق العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع. (الإنترنت)
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دعا الحوثيون في اليمن الإثنين الشركات والمدنيين إلى «الابتعاد عن المنشآت الحيوية» في الإمارات، بعد تبنّيهم اعتداء استهدف «عددًا من المواقع والمنشآت الإماراتية الهامة والحساسة» وأوقع ثلاثة قتلى.

وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان متلفز نقلته قناة المسيرة «نحذر الشركات الأجنبية والمواطنين والمقيمين في دولة العدو الإماراتي بالابتعاد عن المواقع والمنشآت الحيوية حفاظاً على سلامتهم»ن وفق «فرانس برس».

أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن ليل الإثنين أنه بدأ شنّ غارات جوية على صنعاء في اليمن، بعد الاعتداء الذي استهدف العاصمة الإماراتية أبو ظبي وأوقع ثلاثة قتلى.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن التحالف قوله، «استجابة للتهديد والضرورة العسكرية بدء ضربات جوية في صنعاء». ومن جانبها، تحدثت قناة المسيرة التابعة للحوثيين عن وقوع غارات جوية في صنعاء.

استهداف المنشآت الإماراتية الهامة والحساسة
تبنى الحوثيون اليمنيون مساء الإثنين الاعتداء الذي استهدف العاصمة الإماراتية أبو ظبي، مؤكدين استهداف «عدد  من المواقع والمنشآت الإماراتية الهامة والحساسة».

وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان متلفز نقلته قناة المسيرة «نفذت القوات المسلحة بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية وناجحة»، مشيرا إلى استهداف «عدد  من المواقع والمنشآت الإماراتية الهامة والحساسة» بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة.

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وأكدت الإمارات أنها تحتفظ «بحقها في الرد» بعد هجمات شنها الحوثيون على منشآت مدنية العاصمة الإماراتية أبو ظبي. وقالت وزارة الخارجية في بيان «دولة الإمارات تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية وهذا التصعيد الإجرامي الآثم»، وفق «فرانس برس».

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