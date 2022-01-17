واشنطن تتوعّد بـ«محاسبة» الحوثيين على هجوم أبوظبي.. وفرنسا وبريطانيا تدينان الاعتداء

القاهرة - بوابة الوسط

تعهّدت الولايات المتحدة الإثنين «بمحاسبة» الحوثيين الذين أعلنوا مسؤوليتهم عن هجوم دام على مطار أبوظبي الدولي والمنطقة الصناعية المجاورة، ما دانت دول أوروربية الهجمات واعتبرتها تهديدا لأمن الإمارات.

وقال مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي جيك سوليفان إن «الولايات المتحدة تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة والذي أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين أبرياء». وأضاف في بيان أن «الحوثيين أعلنوا مسؤوليتهم عن الهجوم وسنعمل مع الإمارات وشركائنا الدوليين لمحاسبتهم»، وفق «فرانس برس».

إدانه غربية ودعم للإمارات

ودانت فرنسا «بأشد العبارات» الهجمات «التي تبناها» الحوثيون على مطار أبوظبي الدولي والمنطقة الصناعية المجاورة. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في بيان إن «هذه الهجمات تهدد أمن أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة واستقرار المنطقة. وفرنسا تعرب عن دعمها لدولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة هذه الهجمات».

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كما دانت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس الهجمات، وقالت تراس عبر تويتر «أدين بأشد العبارات الهجمات الإرهابية التي تبناها الحوثيون ضد الإمارات».

الحوثيون يتبنون الهجوم

وتبنى الحوثيون مساء الإثنين الاعتداء الذي استهدف العاصمة الإماراتية أبو ظبي، مؤكدين استهداف «عدد من المواقع والمنشآت الإماراتية الهامة والحساسة».

وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان متلفز نقلته قناة المسيرة «نفذت القوات المسلحة بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية وناجحة»، مشيرا إلى استهداف «عدد من المواقع والمنشآت الإماراتية الهامة والحساسة» بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة.

وأكدت الإمارات الإثنين أنها تحتفظ «بحقها في الرد» بعد هجمات شنها الحوثيون على العاصمة الإماراتية أبو ظبي. وقالت وزارة الخارجية في بيان «دولة الإمارات تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية وهذا التصعيد الإجرامي الآثم»، وفق «فرانس برس».