التحالف العسكري بقيادة السعودية يشنّ غارات جوية على صنعاء بعد الهجوم على الإمارات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن ليل الإثنين أنه بدأ شنّ غارات جوية على صنعاء في اليمن، بعد الاعتداء الذي استهدف العاصمة الإماراتية أبو ظبي وأوقع ثلاثة قتلى.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن التحالف قوله، «استجابة للتهديد والضرورة العسكرية بدء ضربات جوية في صنعاء». ومن جانبها، تحدثت قناة المسيرة التابعة للحوثيين عن وقوع غارات جوية في صنعاء.

استهداف المنشآت الإماراتية الهامة والحساسة

تبنى الحوثيون اليمنيون مساء الإثنين الاعتداء الذي استهدف العاصمة الإماراتية أبو ظبي، مؤكدين استهداف «عدد من المواقع والمنشآت الإماراتية الهامة والحساسة».

وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان متلفز نقلته قناة المسيرة «نفذت القوات المسلحة بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية وناجحة»، مشيرا إلى استهداف «عدد من المواقع والمنشآت الإماراتية الهامة والحساسة» بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة.

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أكدت الإمارات الإثنين أنها تحتفظ «بحقها في الرد» بعد هجمات شنها الحوثيون على العاصمة الإماراتية أبو ظبي. وقالت وزارة الخارجية في بيان «دولة الإمارات تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية وهذا التصعيد الإجرامي الآثم»، مؤكدة أن «هذا الاستهداف الآثم لن يمر دون عقاب»، وفق «فرانس برس».

ونددت الإمارات مساء الإثنين بما وصفته بـ«اعتداء حوثي آثم» على منشآت مدنية في العاصمة أبو ظبي، بعد مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ستة آخرين في انفجار وقع الإثنين في ثلاثة صهاريج نقل محروقات.

اعتداء حوثي آثم على المنشآت المدنية

وتحدث المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش في تغريدة على «تويتر» عن «اعتداء حوثي آثم على بعض المنشآت المدنية في أبوظبي»، معتبرا في الوقت نفسه أن «عبث الميليشيات الإرهابية باستقرار المنطقة أضعف من أن يؤثر في مسيرة الأمن والأمان الني نعيشها».

وأعلنت شرطة أبو ظبي عن اندلاع حريق صباح الإثنين في «ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية (..) بالقرب من خزانات أدنوك»، شركة أبو ظبي النفطية، وعن «حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي».