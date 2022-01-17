الحوثيون يتبنون استهدف العاصمة الإماراتية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة

القاهرة - بوابة الوسط

تبنى الحوثيون اليمنيون مساء الإثنين الاعتداء الذي استهدف العاصمة الإماراتية أبو ظبي، مؤكدين استهداف «عدد من المواقع والمنشآت الإماراتية الهامة والحساسة».

وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان متلفز نقلته قناة المسيرة «نفذت القوات المسلحة بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية وناجحة»، مشيرا إلى استهداف «عدد من المواقع والمنشآت الإماراتية الهامة والحساسة» بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، وفق «فرانس برس».

أكدت الإمارات الإثنين أنها تحتفظ «بحقها في الرد» بعد هجمات شنها الحوثيون على العاصمة الإماراتية أبو ظبي. وقالت وزارة الخارجية في بيان «دولة الإمارات تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية وهذا التصعيد الإجرامي الآثم»، مؤكدة أن «هذا الاستهداف الآثم لن يمر دون عقاب»، وفق «فرانس برس».

ونددت الإمارات مساء الإثنين بما وصفته بـ«اعتداء حوثي آثم» على منشآت مدنية في العاصمة أبو ظبي، بعد مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ستة آخرين في انفجار وقع الإثنين في ثلاثة صهاريج نقل محروقات.

اعتداء حوثي آثم على المنشآت المدنية

وتحدث المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش في تغريدة على «تويتر» عن «اعتداء حوثي آثم على بعض المنشآت المدنية في أبوظبي»، معتبرا في الوقت نفسه أن «عبث الميليشيات الإرهابية باستقرار المنطقة أضعف من أن يؤثر في مسيرة الأمن والأمان الني نعيشها».

وأعلنت شرطة أبو ظبي عن اندلاع حريق صباح الإثنين في «ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية (..) بالقرب من خزانات أدنوك»، شركة أبو ظبي النفطية، وعن «حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي».

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وجاء في البيان «تشير التحقيقات الأولية إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار وقعت في المنطقتين، وقد تكون تسببت في الانفجار والحريق».

وفي وقت لاحق، أعلنت الشرطة السيطرة على الحريق، مشيرة الى أنه «أسفر عن وفاة شخص من الجنسية الباكستانية وشخصين من الجنسية الهندية وإصابة ستة آخرين إصاباتهم بين البسيطة والمتوسطة».