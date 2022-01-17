الأمين العام للأمم المتحدة يدين هجوم الحوثيين على أبوظبي

القاهرة - بوابة الوسط

دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هجوم الحوثيين على مطار أبوظبي الدولي والمنطقة الصناعية المجاورة له الذي نُسب إلى المتمردين الحوثيين، ودعا «كافة الأطراف إلى التحلي بأقصى قدر من ضبط النفس»، وفق ما أعلن المتحدث باسمه.



وأضاف المتحدث ستيفان دوجاريك أن غوتيريش طلب من الحوثيين «منع أي تصعيد في سياق توترات متزايدة في المنطقة»، مذكرًا بأن «الاعتداءات ضد مدنيين أو بنى تحتية مدنية ممنوعة بموجب القانون الإنساني الدولي».

وفي وقت سابق اليوم، أكدت الإمارات أنها تحتفظ «بحقها في الرد» بعد هجمات شنها الحوثيون على العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وأعلنت شرطة أبو ظبي عن اندلاع حريق صباح الإثنين في «ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية (..) بالقرب من خزانات أدنوك»، شركة أبو ظبي النفطية، وعن «حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي»