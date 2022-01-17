الإمارات تحتفظ «بحق الرد» على الحوثيين بعد اعتداء أبو ظبي

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت الإمارات الإثنين أنها تحتفظ «بحقها في الرد» بعد هجمات شنها الحوثيون على العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وقالت وزارة الخارجية في بيان «دولة الإمارات تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية وهذا التصعيد الإجرامي الآثم»، مؤكدة أن «هذا الاستهداف الآثم لن يمر دون عقاب»، وفق «فرانس برس».

ونددت الإمارات مساء الإثنين بما وصفته بـ«اعتداء حوثي آثم» على منشآت مدنية في العاصمة أبو ظبي، بعد مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ستة آخرين في انفجار وقع الإثنين في ثلاثة صهاريج نقل محروقات.

اعتداء حوثي آثم على المنشآت المدنية

وتحدث المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش في تغريدة على «تويتر» عن «اعتداء حوثي آثم على بعض المنشآت المدنية في أبوظبي»، معتبرا في الوقت نفسه أن «عبث الميليشيات الإرهابية باستقرار المنطقة أضعف من أن يؤثر في مسيرة الأمن والأمان الني نعيشها».

وأعلنت شرطة أبو ظبي عن اندلاع حريق صباح الإثنين في «ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية (..) بالقرب من خزانات أدنوك»، شركة أبو ظبي النفطية، وعن «حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي».

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وجاء في البيان «تشير التحقيقات الأولية إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار وقعت في المنطقتين، وقد تكون تسببت في الانفجار والحريق».

وفي وقت لاحق، أعلنت الشرطة السيطرة على الحريق، مشيرة الى أنه «أسفر عن وفاة شخص من الجنسية الباكستانية وشخصين من الجنسية الهندية وإصابة ستة آخرين إصاباتهم بين البسيطة والمتوسطة».

«تنبيه للإمارات» وتحذير من ضربات موجعة

وأكدت السلطات الإماراتية أنها باشرت «تحقيقاً موسعاً حول سبب الحريق والظروف المحيطة به». في المقابل، قال الحوثيون في اليمن إنهم سيعلنون عن تفاصيل «عملية عسكرية نوعية» في الإمارات.

وأوضح الناطق العسكري باسم الحوثيين اليمنيين يحيى سريع في تغريدة على "تويتر»، إن الحوثيين سيعلنون «خلال الساعات القادمة» عن «عملية عسكرية نوعية في العمق الإماراتي»، من دون تفاصيل.

في صنعاء، قال مستشار سياسي في «حكومة» الحوثيين عبد الإله حجر لوكالة فرانس برس «سبق أن وجّهنا رسائل إنذار للإمارات أنها إذا لم تتوقف عن دعمها للمرتزقة (..) والذين يحشدون في مأرب والبيضاء وشبوة، فسيكون لنا رد. يبدو أن الإمارات لم تفهم هذه الرسالة التحذيرية، فأرسلنا لهم رسالة تنبيه واضحة».

وأضاف «إذا استمرت الإمارات في عدائها لليمن، لن تستطيع في المستقبل أن تتحمل الضربات الموجعة ولن تستطيع أن تصمد أمام دفاعنا عن أنفسنا ودفاعنا عن اليمن».