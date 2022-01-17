3 قتلى و6 جرحى في انفجار في صهاريج نقل المحروقات في أبوظبي

القاهرة - بوابة الوسط

قُتل ثلاثة أشخاص وأُصيب ستة آخرون في الانفجار الذي وقع، الإثنين، في ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية في أبوظبي يرجح أنه نجم عن «طائرات من دون طيار»، على ما أعلنت شرطة العاصمة الإماراتية، وفق وكالة «فرانس برس».

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن الشرطة قولها إن «الحادث أسفر عن وفاة شخص من الجنسية الباكستانية وشخصين من الجنسية الهندية وإصابة ستة آخرين إصاباتهم بين البسيطة والمتوسطة». وأشارت الشرطة إلى السيطرة على الحريق.

وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين اليمنيين، يحيى سريع، في تغريدة صباح الإثنين إنهم سيعلنون «عملية عسكرية نوعية في العمق الإماراتي خلال الساعات المقبلة».