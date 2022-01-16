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مقتل ضابط أردني في إطلاق نار على الحدود السورية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 يناير 2022, 10:03 صباحا
مقتل ضابط أردني في إطلاق نار على الحدود السورية
الحدود الأردنية السورية. (أرشيفية: الإنترنت)
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 قال بيان للجيش الأردني إن ضابطا بالجيش لقي حتفه وأصيب ثلاثة من أفراد الجيش اليوم الأحد عندما أطلق مهربو مخدرات النار على موقع للجيش على الحدود أثناء محاولتهم التسلل من سورية.

وأضاف بيان الجيش إن المهربين فروا عائدين إلى سوريا، وفق وكالة «رويترز».

ويعد هذا الحادث هو الثاني خلال أقل عام، ففي فبراير الماضي اشتبكت قوات الجيش الأردني مع مهربي مخدرات على الحدود مع سوريو، فقتلت شخصين وصادرت شحنة من الحشيش والأمفيتامين، وفقا لبيان للجيش الأردني.

وشدد الأردن الذي يستضيف نحو 1,6 مليون لاجئ سوري منذ اندلاع الأزمة في سورية في مارس 2011،، الإجراءات عند حدوده مع سوريا وأوقف وسجن عشرات الجهاديين لمحاولتهم التسلل إلى الأراضي السورية للقتال هناك. كذلك أوقف الأردن عشرات تجار المخدرات.وتؤكد وزارة الداخلية أن 85% من المخدرات التي تضبط معدة للتهريب الى خارج الأردن.

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