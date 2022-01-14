مجلس الأمن يدعو إلى إطلاق سفينة إماراتية صادرها الحوثيون

القاهرة - بوابة الوسط

دعا مجلس الأمن الدولي الجمعة إلى إطلاق السفينة الإماراتية التي صادرها المتمردون الحوثيون مطلع شهر يناير الجاري وطاقمها.

وندد المجلس، في بيان بالإجماع، صاغته المملكة المتحدة، باحتجاز السفينة «روابي»، مطالبا كل الأطراف بحل هذه القضية بسرعة، وأهمية حفظ حرية الملاحة وفق القانون الدولي في خليج عدن والبحر الأحمر، حسب وكالة «فرانس برس».

ويحضّ المجلس في ختام بيانه «كل الأطراف على وقف تصعيد الوضع في اليمن والتعاون بشكل بناء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة من أجل استئناف المحادثات السياسية الجامعة».

- الإمارات تطالب بإطلاق طاقم السفينة التي يحتجزها الحوثيون

وإثر مصادرة «روابي»، استنكرت السعودية والإمارات عمل «قرصنة» ضد سفينة مدنية. وتتدخل الدولتان عسكريا في اليمن منذ العام 2015 لدعم القوات الموالية للحكومة ضد المتمردين الحوثيين المقربين من إيران.

وأكد الحوثيون من جانبهم أن السفينة تحمل «معدات عسكرية»، فيما شدد السعوديون أنها تحتوي على معدات مخصصة لبناء مستشفى في جزيرة سقطرى اليمنية التي يسيطر عليه انفصاليون من جنوب اليمن مقربون من الإمارات.

وفي رسالة وجهت اخيرا إلى الأمم المتحدة، قالت الإمارات إن طاقم السفينة يتألف من 11 فردا هم سبعة هنود، وأربعة آخرون من إثيوبيا وإندونيسيا وبورما والفلبين.