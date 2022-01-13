إصابة 7 أسيرات فلسطينيات في سجن إسرائيلي بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، الخميس، إصابة سبع أسيرات فلسطينيات في سجن الدامون الإسرائيلي بفيروس «كورونا». وقال النادي في بيان، نقلته وكالة «رويترز» إن «إدارة سجون الاحتلال قامت بعزل الأسيرات بعد اكتشاف إصابتهن».

وأضاف النادي «الأسيرات في حالة صحية جيدة، وفقا للمعلومات المتوفرة حتى الآن». ولم يصدر بيان بعد من مصلحة السجون الإسرائيلية أو الجهات المعنية بالإصابات الجديدة بفيروس «كورونا».

أشار النادي إلى أن «عدد الأسيرات حتى نهاية ديسمبر 2021 بلغ 34 أسيرة بينهن قاصر، جمعيهن في سجون الدامون». وأوضح النادي في بيانه «أعداد الأسرى الذين ثبتت إصابتهم منذ بداية انتشار «كورونا» وتمكنت المؤسسات المختصة من توثيقها ومتابعتها منذ شهر أبريل العام الماضي حتى اليوم وصلت إلى (409) إصابات». وقال النادي إن إصابات «سُجلت مؤخرا بين صفوف الأسرى والأسيرات في سجون النقب، وعوفر، وريمون، إضافة للدامون».

وأضاف النادي في بيانه «الأسرى في سجون الاحتلال تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا، وذلك بعد ضغوط ومطالبات محلية ودولية واسعة، جرت مع تصاعد عدد الحالات بين صفوف الأسرى العام الماضي». وتشير إحصاءات نادي الأسير إلى وجود 4600 معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية بينهم 160 طفلا