نقيب الصحفيين التونسيين: قرار سياسي بمنع كل الأحزاب من دخول التلفزيون الرسمي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 يناير 2022, 05:11 مساء
مقر نقابة الصحفيين التونسية. (الإنترنت)

قال نقيب الصحفيين التونسيين مهدي الجلاصي يوم الثلاثاء، إن هناك قرارًا سياسيًا بمنع كل الأحزاب من دخول التلفزيون العمومي والمشاركة في برامجه وهو ما يمثل انتكاسة كبرى لحرية الصحافة في البلاد.

وفي حديث لـ«رويترز»، قال الجلاصي، إن هذا الأمر يحصل لأول مرة منذ ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس التونسي زين العابدين بن علي. 

 خلط لدى الرئاسة بين صفحات الفيسبوك ووسائل الإعلام 
وانتقد الجلاصي تصريحات الرئيس قيس سعيد والتي تتهم وسائل الإعلام بالكذب، معلقًا «هناك خلط لدى الرئاسة بين صفحات الفيسبوك ووسائل الإعلام».

واتهم سعيد، الإثنين، وسائل الإعلام بتشويه الحقائق حول الأوضاع التي تشهدها تونس مؤخرًا. واعتبر سعيد أن بعض وسائل الإعلام تتعمد إلى تشويه الحقائق في نشراتها الإخبارية، قائلًا «يتحدثون عن بعض المسائل التافهة ثم بعد ذلك يتحدثون عن جملة من القضايا الأساسية والجوهرية».

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وأضاف: «في تونس الحرية يعتبرونها عملية ثلب وشتم وقذف عن طريق وسائل الإعلام، هؤلاء تقف وراءهم لوبيات مالية».

وحول كيفية تناول الإعلام موضوع الاستشارة الإلكترونية، قال الرئيس التونسي «كل يوم يضعون على أعمدة الصحف الاستفتاء الإلكتروني بين معقفين، لو وضعوا أنفسهم بين المعقفين لكان أفضل». وتابع قائلًا: «هؤلاء ينطبق عليهم قول مظفر النواب يكذب يكذب يكذب كنشرة الأخبار».

دعوات للتظاهر يقودها حزب النهضة 
وعلى صعيد آخر، دعا حزب النهضة التونسي الإثنين أنصاره للمشاركة في مظاهرات مزمعة في 14 يناير للاحتجاج على قرارات للرئيس تمنحه سلطات شبه مطلقة.

وكان سعيد أعلن في سبتمبر أنه سيحكم بالمراسيم ولن يعمل بأجزاء من الدستور في إطار مساع لتغيير النظام السياسي. والنهضة حزب إسلامي معتدل وهو الأكبر في البرلمان التونسي الذي علقه سعيد في يوليو.

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