تشمل النووي وأفغانستان واليمن.. مباحثات إيرانية- قطرية في الدوحة

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (إلى اليمين) مستقبلا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في الدوحة. (أ ف ب)

التقى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، في الدوحة وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، وبحثا في ملف مفاوضات إيران مع القوى الكبرى لإحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي، إضافة إلى الأوضاع في اليمن وأفغانستان، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية.

ووصل الوزير الإيراني إلى العاصمة القطرية ليل الإثنين- الثلاثاء آتيا من مسقط حيث التقى مسؤولين في سلطنة عمان، إضافة إلى الناطق باسم اليمنيين الحوثيين محمد عبد السلام، وفق «فرانس برس».

التطورات المتعلقة بالمباحثات النووية في فيينا

وأوضحت الخارجية الإيرانية أن لقاء الشيخ تميم وأمير عبداللهيان تخلله بحث «آخر التطورات (المتعلقة) بالمباحثات النووية في فيينا بشأن رفع العقوبات الظالمة والمسائل المرتبطة بأفغانستان واليمن».

وتخوض إيران مع القوى الكبرى مباحثات في فيينا لإحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي المبرم العام 2015. وتشارك الولايات المتحدة التي انسحبت أحاديا من الاتفاق العام 2018، بشكل غير مباشر في المباحثات.

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وخلال الأيام الماضية، عكست تصريحات المعنيين بالمفاوضات، تحقيق بعض التقدم، مع التأكيد على استمرار وجود تباينات بينهم بشأن قضايا مختلفة. ورأى الناطق باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، الإثنين، أن التقدم «هو نتيجة جهود من كل الأطراف الحاضرين للتوصل الى اتفاق موثوق ومستقر».

إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي

وتهدف المباحثات إلى إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق ورفع العقوبات التي أعادت فرضها على طهران، في مقابل عودة الأخيرة إلى الالتزام الكامل به. وتراجعت إيران عن جزء كبير من تعهداتها بموجب الاتفاق بعد انسحاب واشنطن.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية بأن الأمير بحث مع ضيفه الإيراني سبل تعزيز العلاقات بين البلدين. والتقى عبداللهيان في مسقط نظيره العماني بدر الدين بن حمد البوسعيدي.

وجدد في العاصمة العمانية تأكيد موقف بلاده بضرورة «الحل السياسي» للنزاع في اليمن بين قوات الحكومة المدعومة من تحالف عسكري تقوده الرياض، والمتمردين المدعومين من طهران، وذلك خلال لقائه الناطق باسم المتمردين، وفق ما أعلنت الخارجية الإيرانية.

إنهاء «الكارثة الإنسانية» في اليمن

وتتهم السعودية خصمها الإقليمي إيران بتوفير دعم عسكري للحوثيين، لا سيما في مجال الصواريخ والطائرات المسيرة التي تستخدم لاستهداف أراضي المملكة. وتؤكد طهران أن تأييدها لهم سياسي فقط. ودعت السعودية مرارا إلى وقف «العدوان» و«الحصار» وانهاء «الكارثة الإنسانية» في اليمن.

وبدأت طهران والرياض جولات من الحوار بينهما العام الماضي في بغداد سعيا لتحسين العلاقات المقطوعة بينهما منذ يناير 2016. وأجرى الطرفان أربع جولات من الحوار آخرها في سبتمبر الماضي.

وأكد أمير عبداللهيان الإثنين على أن الجمهورية الإسلامية ترغب في تعزيز علاقاتها مع دول الخليج، مشددا على «غياب أي قيود أو استثناءات في بناء علاقات جيدة مع الدول الاقليميةK.