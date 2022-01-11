زلزال عنيف يضرب قبرص ويشعر به مصريون

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 يناير 2022, 09:44 صباحا
المنطقة العازلة في نيقوسيا، 22 نوفمبر 2021. (ا ف ب)

ضرب زلزال عنيف بلغت قوته 6.6 درجات على مقياس ريختر، فجر الثلاثاء، في منطقة البحر المتوسط قبالة السواحل الغربية لجزيرة قبرص، وشعر به سكان مدن مصرية عدة.

وقال معهد الزلازل الأميركي إن الزلزال وقع في الساعة (03:07) بتوقيت الجزيرة (01:07 ت غ) في عرض البحر على عمق 19.6 كلم وعلى بُعد 48 كلم من مدينة بوليس الساحلية، لافتًا إلى أن الاحتمال ضعيف بأن يكون هذا الزلزال قد تسبب بضحايا أو أضرار، وفق وكالة «فرانس برس».

ولم ترد في الحال تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار من جراء هذا الزلزال الذي شعر به بقوة سكان الجزيرة، بما في ذلك العاصمة نيقوسيا، وكذلك سكان مدن مصرية عدة، واستمر لفترة طويلة نسبيًا.

إلى ذلك، قال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، جاد القاضي، إن محطات الشبكة القومية للزلازل سجلت هزة بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر في منطقة شرق البحر المتوسط على بعد 415 كم من دمياط شعر بها عدد من المواطنين ببعض المدن المصرية.

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وأوضح القاضي في بيان أن الزلزال وقع في تمام الساعة الثالثة و7 دقائق و46 ثانية صباحًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ووقع على عمق 60 كم، وعلى دائرة عرض 35.15 درجة شمالا، وخط طول 31.94 درجة شرقًا، مؤكدا أنه لم يرد للمعهد أي بيانات بشأن وقوع خسائر في الأرواح والمنشآت.

وتقع قبرص في منطقة تشهد نشاطًا زلزاليًا كثيفًا، إذ إنها على مقربة من حيث تلتقي الصفيحة التكتونية الأوراسية بتلك الأفريقية.

وفي 9 أكتوبر 1996، أدى زلزال بقوة 6.8 درجات إلى مقتل شخصين وتضرر عشرات المباني في مدينتي بافوس وليماسول الساحليتين. وفي 10 سبتمبر 1953، تسبب زلزال بقوة 6.3 درجات في مقتل 40 شخصًا وتدمير مئات المنازل، وبخاصة في منطقة بافوس.

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