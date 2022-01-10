تمديد إيصال المساعدات إلى سورية بدون تصويت جديد في مجلس الأمن

أطفال في أقسام تعليم مؤقتة في مخيم للنازحين بقرية كيلي قرب باب الهوى في محافظة إدلب شمال غرب سورية. (أ ف ب)

أكدت الأمم المتحدة الإثنين أن المساعدات الإنسانية عبر الحدود لسورية بدون تصريح من دمشق تظل «ضرورية» لمساعدة السوريين، وذلك مع تمديد الإجراء بحكم الأمر الواقع لمدة ستة أشهر بدون تصويت جديد في مجلس الأمن.

وكان المجلس قد جدد في يوليو تفويض نقل المساعدات «لمدة ستة أشهر حتى 10 يناير 2022» عبر معبر باب الهوى على الحدود السورية مع تركيا. ونصّ القرار على «تمديد لستة أشهر إضافية حتى 10 يوليو» رابطا ذلك بتقديم الأمين العام للأمم المتحدة تقريرا حول المسألة، وفق «فرانس برس».

التمديد حتى يوليو 2022 تلقائي

واعتبر الغرب أن التمديد حتى يوليو 2022 تلقائي عندما أثارت روسيا إمكان طلب تصويت جديد في مجلس الأمن، وهو أمر امتنعت عنه حتى الآن.

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في تقريره المقدم في ديسمبر، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على استحالة استبدال الآلية العابرة للحدود في هذه المرحلة بآلية المرور عبر خطوط الجبهة من دمشق والتي ترغب موسكو في تعزيزها للاعتراف الكامل بسيادة سورية على أراضيها.

«إيصال المساعدات عبر الحدود أمر ضروري»

تخدم الآلية العابرة للحدود بشكل أساسي نحو ثلاثة ملايين شخص يعيشون في منطقة إدلب شمال غرب سورية، والتي لا تزال خارج سيطرة دمشق.

وقال الناطف باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الإثنين خلال مؤتمره الصحفي اليومي إن «إيصال المساعدات عبر الحدود أمر ضروري». وأضاف «نحن بحاجة إلى نقل المساعدات عبر الحدود وخط الجبهة. هذه عناصر أساسية بالنسبة الينا لنكون قادرين على تلبية الحاجات الإنسانية لجميع السوريين».

ولدى سؤاله عن عدم حصول تصويت جديد في مجلس الأمن، أجاب أنه يرحب «بأي قرار» يسمح للأمم المتحدة «بمواصلة هذه المساعدة الحيوية عبر الحدود».