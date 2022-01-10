الكويت تخفض أعداد العاملين في الحكومة 50% لمواجهة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 يناير 2022, 09:08 مساء
مسافرون في أحد مطارات الكويت. (أرشيفية: الإنترنت)

خفضت الحكومة الكويتية عدد العاملين في مقار العمل بما لا يتجاوز 50% بسبب تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ظل انتشار النسخة المتحورة من الفيروس (أوميكرون).

وطالب مجلس الوزراء الكويتي القطاع الخاص بتخفيض عدد العاملين في مقار العمل إلى الحد الأدنى الممكن، فيما شدد على عقد الاجتماعات والمؤتمرات والدورات الداخلية افتراضيا، حسب شبكة «سي إن بي سي» عربية.

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وأوضح المجلس أنه سيجرى العمل بهذه القرارات بداية من الأربعاء المقبل. كما كلفت الحكومة الهيئة العامة للرياضة،بالتأكيد على الجماهير الحاضرة للأنشطة الرياضية بضرورة اكتمال التحصين ضد الفيروس والالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية.

وزادت أعداد الإصابات بالفيروس في الكويت خلال الأيام الأخيرة، وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 3683 إصابة جديدة اليوم الإثنين، مشيرة إلى تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الوباء إلى أكثر من 437 ألف حالة.

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