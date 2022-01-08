التحالف العسكري باليمن يحذر من استهداف ميناءي الصليف والحديدة واعتبارهما أهدافا عسكرية مشروعة

مقاتل حكومي داخل مدرعة في محافظة مأرب، 19 يونيو 2021، (ا ف ب)

قال الناطق باسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، تركي المالكي، السبت، إن استخدام الحوثيين لمواقع مدنية سيحوِّل ميناءي الحديدة والصليف إلى أهداف عسكرية مشروعة.

وأضاف المالكي في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون السعودي الرسمي «نحن لا نريد استهداف الموانئ... ونريد التوصل إلى حل سياسي شامل لكن عندما يستخدم الحوثيون مواقع مدنية.. فهم يسقطون الحصانة الدولية.. وبذلك يكون (ميناءي الحديدة والصليف) هدفا عسكريا مشروعا»، وفق «فرانس برس».

وأوقعت معارك اندلعت في عدد من الجبهات في محافظتي شبوة والبيضاء القريبتين من مأرب في اليمن، الثلاثاء الماضي، نحو 200 قتيل من القوات الموالية للحكومة اليمنية والحوثيين، بحسب ما أفادت مصادر عسكرية وطبية.

واشتد القتال في الأسابيع الأخيرة في المحافظتين المحاذيتين لمأرب مع استقدام قوات من «ألوية العمالقة» التي حققت تقدما في محافظة شبوة في الأيام الأخيرة.

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ويقاتل الحوثيون منذ فبراير الماضي بشراسة القوات الموالية للحكومة التي تسيطر على مدينة مأرب، مركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته، بهدف الوصول إلى المدينة، ما سيسمح لهم بوضع يدهم على كامل الشمال اليمني.

ويدور النزاع في اليمن بين حكومة يساندها منذ العام 2015 تحالف عسكري بقيادة السعودية، والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها وكذلك على العاصمة صنعاء منذ 2014، وأسفر النزاع عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم الكثير من المدنيين، وفق منظمات إنسانية عدة.