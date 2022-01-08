«الصحة‭ ‬المصرية»: مقتل 16 شخصا في حادث تصادم مروري بجنوب سيناء (صور)

حادث تصادم أتوبيس وميكروباص في جنوب سيناء. (الإنترنت)

قتل 16 شخصًا وأصيب 18 آخرون في حادث تصادم مروري وقع، صباح السبت، بين سيارة «ميكروباص» وأتوبيس نقل عام، على الطريق الدولي بالطور ونفق الشهيد أحمد حمدي جنوب محافظة سيناء، وفق ما ذكره بيان لوزارة الصحة المصرية.

وأضاف البيان أن «الإصابات تراوحت ما بين كسور وسحجات وجروح قطعية، واشتباه في ارتجاج بالمخ.. وجميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة».

وقالت الوزارة إن 13 سيارة إسعاف أسرعت إلى مكان الحادث ونقلت المصابين إلى مستشفيات طور سيناء وشرم الشيخ.

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وقررت نيابة الطور بجنوب سيناء التصريح دفن جثامين ضحايا حادث الطريق الدولي بمدينة طور سيناء، بعد الانتهاء من مناظرة جثامين الضحايا بمشاركة فريق من مديرية الصحة بجنوب سيناء ومن المقرر تسليم الجثامين لأسر الضحايا.

وفتحت نيابة الطور بجنوب سيناء فتحت تحقيقا في حادث مصرع وإصابة 34 شخصا بعد تصادم ميكروباص وأتوبيس بجنوب سيناء وقام فريق من النيابة العامة بالانتقال لمعاينة موقع الحادث والانتقال للمستشفيات لسماع أقوال المصابين حول أسباب وملابسات الحادث.

حادث تصادم اتوبيس وميكروباص في جنوب سيناء. (الإنترنت)

حادث تصادم اتوبيس وميكروباص في جنوب سيناء. (الإنترنت)