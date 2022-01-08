بايدن يختار الجنرال مايكل كوريلا لقيادة العمليات في الشرق الأوسط

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 يناير 2022, 09:19 صباحا
قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) الجنرال كينيث ماكنزي في كلمة عبر الفيديو في وزارة الدفاع الأميركية، 30 أغسطس 2021. (أ ف ب)

اختار الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، الجنرال مايكل كوريلا قائد واحدة من الوحدات التي تملك أكبر الخبرات القتالية في الجيش الأميركي، لقيادة العمليات الأميركية في الشرق الأوسط، كما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الجمعة.

وحسب وكالة «فرانس برس»، إذا أقر مجلس الشيوخ تعيينه، سيتولى الجنرال المظلي قيادة القيادة المركزية للجيش الأميركي (سنتكوم) خلفًا للجنرال في مشاة البحرية (المارينز) كينيث ماكنزي. وتشرف «سنتكوم» على العمليات العسكرية في العراق وسورية وأفغانستان واليمن.

من هو كوريلا؟
وتفيد السيرة الذاتية الرسمية للجنرال كوريلا (55 عامًا) بأنه يتولى حاليًا قيادة الفيلق الثامن عشر المحمول جوًا الذي يضم في قاعدة فورت براغ بولاية كارولاينا الشمالية، الجزء الأكبر من قوات التدخل البرية للولايات المتحدة.

وهو خريج أكاديمية ويست بوينت العسكرية وقاتل خصوصًا في كوسوفو وأفغانستان والعراق حيث أُصيب بجروح خطيرة بالرصاص خلال هجوم في الموصل في 2005. كما تولى مسؤوليات في هيئة الأركان العامة للجيش الأميركي وقاد فرقة المظلات 82 المرموقة والمعروفة بمشاركتها في عمليات الإنزال في النورماندي في 1944.

والجيش الأميركي منظم في خمس قيادات جغرافية مثل «أفريكوم» في أفريقيا و«يوكوم» لأوروبا، وكذلك حسب الاختصاصات مثل القيادة الاستراتيجية (ستراتكوم) المسؤولة عن التسلح النووي للبلاد أو «سبيسكوم» المسؤولة عن الفضاء.

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