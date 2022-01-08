جلسة لمجلس الأمن حول السودان الأربعاء

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 يناير 2022, 08:17 صباحا
قاعة اجتماعات مجلس الأمن. (الإنترنت)

يعقد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، اجتماعًا غير رسمي لبحث آخر التطورات في السودان، على ما أعلنت مصادر دبلوماسية الجمعة، في وقت تتواصل التعبئة ضد السلطة العسكرية في البلاد. 

وتعقد هذه الجلسة وراء أبواب مغلقة. وقالت المصادر نفسها إن ستا من أصل 15 دولة عضوًا في المجلس طلبت عقدها، هي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والنروج وأيرلندا وألبانيا، وفق وكالة «فرانس برس». 

وقال دبلوماسي، طلب عدم ذكر اسمه، إن صدور موقف مشترك عن المجلس بشأن السودان هو أمر «غير متوقع وستعارضه الصين وروسيا». وسبق لهذين البلدين أن أكدا مرارًا أن الوضع في السودان شأن داخلي لا يهدد الأمن الدولي.

إحاطة بيرثيس 
وأشار دبلوماسيون إلى أن الاجتماع سيتيح لمبعوث الأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرثيس إطلاع أعضاء المجلس على الوضع في البلاد منذ استقالة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، الأحد.

كان حمدوك الوجه المدني للمرحلة الانتقالية التي انطلقت بعد إطاحة عمر البشير من السلطة في 2019 على يد الجيش بضغط من الشارع، وتسود حاليًا مخاوف من عودة البلاد إلى الحكم الديكتاتوري.

وقُتل ثلاثة متظاهرين بالرصاص، الخميس، في أم درمان وبحري بضواحي الخرطوم مع تجدد الاحتجاجات في العاصمة السودانية وولايات أخرى ضد السلطة العسكرية، بحسب أطباء وشهود.

بذلك، ترتفع حصيلة القتلى منذ 25 أكتوبر إلى 60 إضافة إلى أكثر من 300 جريح أصيبوا برصاص مطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، وفق لجنة أطباء السودان المركزية.

ودعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والنروج، الثلاثاء، الجيش السوداني إلى عدم تعيين رئيس وزراء في شكل أحادي عقب استقالة حمدوك ووسط استمرار الاحتجاجات ضد العسكريين.

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