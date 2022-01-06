«نتبلوكس»: انقطاع خدمات الاتصال والإنترنت بالسودان قبل احتجاجات

متظاهر سوداني مصاب بعد إطلاق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع في الخرطوم (أ ف ب)

قال مرصد «نتبلوكس» لمراقبة انقطاعات الإنترنت إن خدمات الاتصال والإنترنت تعطلت، الخميس، في السودان، قبيل احتجاجات مزمعة اليوم.

جاء ذلك في تغريدة على حساب «نتبلوكس» بموقع «تويتر»، على ما نقلت وكالة «رويترز».

وتندلع من وقت لآخر مظاهرات منددة بالإجراءات التي أعلنها قائد الجيش، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي والتي عززت سلطته. وبلغت حصيلة القتلى جرّاء الحملة الأمنية ضد المحتجين 52 شخصًا، حسب لجنة الأطباء المركزية (النقابة).

والخميس الماضي، قتلت قوات الأمن السودانية أربعة متظاهرين، في الخرطوم حيث خرج عشرات الآلاف المحتجين المناهضين للنظام الحاكم، في تحدٍ للإغلاق الأمني المفروض على عدة مناطق وقطع الاتصالات.

ودانت السفارة الأميركية التي كانت دعت إلى ضبط النفس، قتل المحتجين ونددت بـ«الاعتداءات العنيفة التي تشنها أجهزة الأمن السودانية على وسائل الإعلام والصحفيين». كما دعا مبعوث الأمم المتحدة فولكر بيرثيس إلى «تحقيقات ذات صدقية بشأن هذه الانتهاكات».