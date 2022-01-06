دبابات إسرائيلية تطلق قذائف باتجاه الأراضي السورية

دبابة ميركافا إسرائيلية، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق دباباته قذائف «تحذيرية» باتجاه أراض في هضبة الجولان السورية، إثر رصد عدة أشخاص قرب قوة إسرائيلية.

وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء إن أصوات انفجارات سُمعت في قرية بريف القنيطرة الشمالي الغربي، حيث سقطت القذائف، حسب وكالة «رويترز». ولم تذكر الوكالة السورية تفاصيل حول وقوع وفيات أو أضرار.

وأورد الجيش الإسرائيلي في بيان، أن الدبابات «أطلقت قذائف بهدف إبعاد المشتبه بهم» الذين فروا داخل الأراضي السورية.

وأضاف أن الأشخاص المشبوهين كانوا متمركزين في «مواقع عسكرية»، لكنه لم يخض في تفاصيل. واحتلت إسرائيل هضبة الجولان في حرب العام 1967.