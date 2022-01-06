بعد إحالة سياسيين للمحاكمة.. الرئيس التونسي يتعهد بحماية القضاء ومحاسبة «المجرمين»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 يناير 2022, 12:36 صباحا
الرئيس التونسي قيس سعيد يترأس اجتماعا حكوميا اليوم الأربعاء بقصر قرطاج (صفحة الرئاسة التونسية على فيسبوك)

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد حرصه على «تحمل المسؤوليات كاملة والقطع مع ممارسات التدخل في القضاء، وتمسكه بتطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة، ولا أحد فوق الدولة».

جاء ذلك بعدما أحالت المحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الأربعاء، «19 شخصًا إلى المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل جرائم انتخابية، وذلك بعد إتمام الاستقراءات والأبحاث»، بحسب ما ذكره مكتب الإعلام التابع للمحكمة.

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والأشخاص المحالون هم تباعًا «نبيل القروي ويوسف الشاهد وعبد الكريم زبيدي وراشد الخريجي (الغنوشي) وربيعة بن عمارة وسليم الرياحي وأحمد الصافي سعيد وحمادي الجبالي وحمة الهمامي وسلمى اللومي ومحمد الصغير النوري ومحمد المنصف المرزوقي وناجي جلول ومحمد الهاشمي الحامدي وإلياس الفخفاخ ومهدي جمعة ومنجي الرحوي ولطفي المرايحي وسعيد العايدي»، بحسب وكالة الأنباء التونسية «وات».

واجتمع قيس سعيد مساء الأربعاء، بقصر قرطاج مع نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، وليلى جفال، وزيرة العدل، وعماد مميش، وزير الدفاع الوطني، وتوفيق شرف الدين، وزير الداخلية.

كما استقبل لاحقا، في لقاء منفصل، إبراهيم بودربالة، عميد المحامين. وأكد الرئيس التونسي أنه «لا مجال للمساس من المحامين ومن القضاة الشرفاء»، وشدد على أنه «لا أحد فوق الدولة ويجب محاسبة كل من أجرم في حق الشعب التونسي».

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