تونس.. إحالة 19 شخصا من بينهم الغنوشي والقروي ويوسف الشاهد على القضاء

راشد الغنوشي خلال مقابلة مع وكالة «فرانس برس» في مكتبه بالعاصمة تونس، 29 يوليو 2021. (أ ف ب)

أحالت المحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الأربعاء، «19 شخصًا على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل جرائم انتخابية، وذلك بعد اتمام الاستقراءات و الأبحاث»، بحسب ما ذكره مكتب الإعلام التابع للمحكمة.

وأوضح المكتب في بيان، بحسب وكالة الأنباء التونسية «وات» أن «القرار تم إثر إحالة وكيل الدولة العام لدى محكمة المحاسبات على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أفعالًا من شأنها أن تشكل جرائم انتخابية ،وذلك عملًا بأحكام الفصل 24 من القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات».

القروي ويوسف الشاهد وراشد الغنوشي من بين المحالين

والأشخاص المحالون على المجلس الجناحي هم تباعًا «نبيل القروي ويوسف الشاهد وعبد الكريم زبيدي وراشد الخريجي (الغنوشي) وربيعة بن عمارة وسليم الرياحي وأحمد الصافي سعيد وحمادي الجبالي وحمة الهمامي وسلمى اللومي ومحمد الصغير النوري ومحمد المنصف المرزوقي وناجي جلول ومحمد الهاشمي الحامدي وإلياس الفخفاخ ومهدي جمعة ومنجي الرحوي ولطفي المرايحي وسعيد العايدي».

ووفق البلاغ تم «اتخاذ قرار الإحالة على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل ارتكاب جرائم مخالفة تحجير الإشهار السياسي والانتفاع بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي طبق الفصول 57 و 69 و154 و155 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26/05/2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء».

وأضاف مكتب الاتصال بالمحكمة المذكورة أنه «تعذر إحالة غيرهم على المحكمة لأسباب تتعلق ببعض الإجراءات الخاصة بإثارة الدعوى العمومية المرتبطة بصفة المخالف واستكمال بعض الأبحاث».