السفير الجزائري في فرنسا يستأنف مهامه الخميس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 يناير 2022, 07:01 مساء
علما الجزائر وفرنسا. (الإنترنت)

أعلنت الرئاسة الجزائرية الأربعاء أن السفير الجزائري في باريس سيستأنف مهامه اعتبارًا من الخميس، بعدما استُدعي في أكتوبر «للتشاور» إثر تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتبرتها الجزائر مسيئة.

وقالت الرئاسة في بيان إن الرئيس عبد المجيد تبون استقبل «سفير الجزائر بفرنسا محمد عنتر داود، الذي يعود لمواصلة أداء مهامه بباريس ابتداء من الخميس» السادس من يناير الحالي، وفق «فرانس برس».

تصريحات ماكرون التى أثارات الجدل
واستدعي السفير في أكتوبر بعد أن نقلت صحيفة «لوموند» عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قوله إن «النظام السياسي العسكري» الجزائري أعاد كتابة تاريخ الاستعمار الفرنسي على أساس «كراهية فرنسا»، في تعليقات قالت الجزائر إنها «غير مسؤولة».

ودعا وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان من الجزائر، مطلع ديسمبر، إلى عودة«العلاقات الهادئة» بين البلدين بعد التوتر الشديد الذي شهدته. وقال لودريان بعدما استقبله الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون «أتمنى أن يعود بلدانا إلى نهج العلاقات الهادئة وأن يتمكنا من التطلع إلى المستقبل».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر «WTV».. بالو وباكايوكو يخطفان فوز الهلال على خليج سرت
رياضة محلية
أمم أفريقيا 96 و98: استبعاد نيجيريا وصدمة الجوهري مع تحدي حسام حسن قبل ظهور ...
رياضة عالمية
المعتقل الفلسطيني هشام أبوهواش ينهي إضرابا عن الطعام بعد 141 يوما
عربى
كاركاتير خيري - لجنة مجلس النواب لرسم خارطة طريق جديدة تباشر أعمالها
كاريكاتير
«فرانس برس»: المتظاهرون يقتحمون مبنى بلدية كبرى مدن كازاخستان
دولى
كم يبلغ سعر الإصدار الخاص من سوبارو كروستريك؟
سيارات
الليرة اللبنانية تتراجع إلى أدنى مستوياتها أمام الدولار
اقتصاد
ترامب يلغي مؤتمره الصحفي الخاص بذكرى اقتحام «الكونغرس»
دولى
«أوميكرون» يكتسح أوروبا وأميركا.. ومنظمة الصحة تحذر من الأسوأ
دولى
تغطية خاصة | أبرز محطات برنامج هنا ليبيا خلال العام 2021
فيديو
برنامج فلوسنا | الحصاد الاقتصادي لسنة 2021
فيديو
كاركاتير خيري - بوتين وأوكرانيا
كاريكاتير
السعودية تسجل 2500 إصابة بـ«كوفيد-19» خلال 24 ساعة لأول مرة منذ 18 شهرا
عربى
انتهت عبر «WTV».. الأخضر 1 - 0 الصداقة
رياضة محلية
قناة «WTV» تبث «استديو تحليلي» لمباراة الأخضر والصداقة في الدوري
رياضة محلية
رئيس نادي الاتحاد المصراتي يعتذر للحكم مصطفى الدرسي بعد أحداث مباراة الأهلي ...
رياضة محلية
4 شخصيات رياضية ليبية كبيرة تنتظر العلاج والاهتمام الفوري.. والشريف: لا وقت ...
رياضة محلية
طرق علاج تأثيرات «كورونا» بعيدة المدى
طب وصحة
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالصور: سيارة بمقعد واحد من نيسان