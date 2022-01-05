المعتقل الفلسطيني هشام أبوهواش ينهي إضرابا عن الطعام بعد 141 يوما

متظاهرون متضامنون مع المعتقل الفلسطيني لدى إسرائيل المضرب عن الطعام هشام أبوهواش. (أ ف ب)

أوقف المعتقل الفلسطيني هشام أبو هواش، مساء الثلاثاء، إضرابا عن الطعام استمر 141 يوما احتجاجا على اعتقاله من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بموجب اتفاق يمهد للإفراج عنه نهاية فبراير بحسب ما قال محاميه لوكالة «فرانس برس».

وقال محاميه جواد بولس إن موكله الذي ما زال في المستشفى الإسرائيلي حيث يخضع للمراقبة الطبية: «وافق على إنهاء إضرابه عن الطعام. وتناول الشاي وكل شيء على ما يرام»، وفق «فرانس برس».

أبو هواش يخضع للاعتقال الإداري

وبموجب اتفاق أُبرِم بين مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين سيفرج عن أبو هواش في 26 فبراير موعد انتهاء اعتقاله إداريا لمدة ستة أشهر الذي لن يجدد على ما قال بولس، واصفا ذلك بأنه «انتصار» لأبو هواش الذي تحتفل عائلته بقرب الإفراج عنه في مسقط رأسه (دورا) في الضفة الغربية المحتلة.

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ويبلغ أبو هواش الأربعين من العمر وهو عضو في حركة الجهاد الإسلامي وتشتبه إسرائيل في أنه مرتبط بهجمات على الدولة العبرية. وكان باشر إضرابا عن الطعام في أغسطس الماضي احتجاجا على توقيفه من دون توجيه التهم إليه أو محاكمته منذ أكتوبر 2020.

ويخضع أبو هواش وهو أب لخمسة أطفال للاعتقال الإداري الذي يسمح للسلطات الإسرائيلية بتوقيف الشخص من دون توجيه التهمة إليه مدة ستة أشهر قابلة للتجديد.

معركته نيابة عن الشعب الفلسطيني

وفي عطلة نهاية الأسبوع الماضي قالت فرق طبية زارته إن وضعه «حرج» في حين أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن «قلقها من تداعيات دائمة على صحته واحتمال موته المفاجئ». وحمّلت الحكومة الفلسطينية، الإثنين، إسرائيل «المسؤولية الكاملة» عن حياة أبو هواش، مطالبة بالإفراج عنه «فورا».

وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، الإثنين، «إنّ المعتقل هشام أبو هواش يخوض معركته نيابة عن الشعب الفلسطيني أجمع في مواجهة سياسة الاعتقال الإداري، وليس من أجل حريته الشخصية فقط»، مشيرا إلى أن هناك 500 معتقل رهن الاعتقال الإداري. وحسب نادي الأسير الفلسطيني، هو الإضراب الأطول من نوعه بين المعتقلين.

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 4600 فلسطيني بينهم قاصرون ونساء، ومن ضمنهم معتقلون أُوقفوا قبل توقيع اتفاقية السلام بينها وبين منظمة التحرير الفلسطينية في العام 1993.