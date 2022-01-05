محامو نائب «النهضة» الموقوف: البحيري بين الحياة والموت

وزير العدل التونسي الأسبق ونائب رئيس حزب النهضة نور الدين البحيري. (الإنترنت)

قالت هيئة الدفاع عن نائب رئيس حزب النهضة في تونس، نور الدين البحيري، الموقوف، الأربعاء، إنه «بين الحياة والموت».

وبين المحامي والنائب السابق عن «النهضة»، سمير ديلو، في مؤتمر صحفي: «هو حاليًا حسب مصادر طبية بين الحياة والموت ونحمِل المسؤولية لكل من أسهم في خطفه وحجزه»، في إشارة إلى الرئيس التونسي، قيس سعيد، ووزير الداخلية، توفيق شرف الدين، الذي اتخذ قرار توقيف البحيري ووضعه في الإقامة الجبرية، وفق وكالة «فرانس برس».

كما أوضح المحامي والعضو في هيئة الدفاع عن البحيري، عبدالرزاق الكيلاني، في تصريحات إعلامية، الأربعاء، أنه جرى إبلاغ زوجته بإمكانية زيارته مع أبنائهما اليوم، وتابع: «لليوم السادس لم يتناول الطعام والدواء وصحته تدهورت (...) لديه مشكلة في الكلى».

وقال العضو في الهيئة الوطنية للوقاية، لطفي عز الدين، من التعذيب وهي هيئة مستقلة، الأربعاء، لـ«فرانس برس» إنه «لا يمكن تأكيد أو نفي التصريحات الجديدة» الصادرة عن هيئة الدفاع عن البحيري وإن فريقًا من الأطباء سيزوره اليوم للوقوف على وضعه الصحي.

توقيف البحيري ورد حزب النهضة

وأوقفت عناصر أمنية بزي مدني، الجمعة، البحيري الذي يشكو من أمراض مزمنة عدة كالسكري وضغط الدم أو نُقل إلى مكان سري. ووصف حزب النهضة ذلك «بالخطف». والأحد، أكد الحزب أن البحيري في «حالة حرجة». والإثنين، أفاد مصدر مطلع زاره، الأحد، «فرانس برس» بأنه يرفض تناول الطعام والدواء منذ توقيفه.

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والبحيري وزير عدل سابق ونائب رئيس حزب النهضة ذي المرجعية الإسلامية الذي عد ما قام به رئيس البلاد قيس سعيد في 25 يوليو الماضي بتجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة «انقلابًا على الدستور وثورة 2011» ودخل معه في صراع سياسي حاد ومتواصل.

وأعلن وزير الداخلية التونسية، توفيق شرف الدين، الإثنين، أن هناك «شبهات إرهاب جدية» في ملف توقيف البحيري وأن «الأمر يتعلق بتقديم شهادات الجنسية وبطاقات هوية وجوازات سفر بطريقة غير قانونية لأشخاص لن أصفهم وسأترك الأبحاث القضائية تطلق عليهم الوصف السليم»، وأصاف أن من بين الأشخاص فتاة من أبوين سوريين.

كما برر شرف الدين سرعة اتخاذ قرار وضع البحيري وشخص آخر في الإقامة الجبرية «ببلوغ خبر الأبحاث إلى علم عديد الأطراف وانطلاق تحركات غريبة». ورد الكيلاني على ذلك بأن «ما تسلط على البحيري هي مظلمة»، وأن «ما صرح به وزير الداخلية كله افتراء».