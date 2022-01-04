قيس سعيد يطمئن على الحالة الصحية للرئيس الموريتاني بعد إصابته بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 يناير 2022, 09:24 مساء
صورة مركبة للرئيس التونسي قيس سعيد (يمين)، ونظيره الموريتاني العزواني. (الإنترنت)

أجرى الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء، مكالمة هاتفية مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، للاطمئنان على حالته الصحية.

وذكرت الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية أن المكالمة الهاتفية أكدت «متانة أواصر الأخوة المتميزة القائمة بين تونس وموريتانيا»، وجدد خلالها قيس سعيد توجيه الدعوة إلى الرئيس الموريتاني لزيارة تونس.

أعراض خفيفة للإصابة بـ«كوفيد-19»
قالت الرئاسة الموريتانية الثلاثاء إن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني تظهر عليه أعراض خفيفة للإصابة بكوفيد-19 بعد أن أثبتت الفحوص إصابته بالمرض. وأضافت في بيان نُشر على «فيسبوك» أن الغزواني، الذي تولى السلطة في أغسطس 2019، تبين أنه مصاب بعد إصابته بالحمى.

وسجلت موريتانيا أمس الإثنين 490 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية منذ بداية تفشي الوباء. ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، سجلت الدولة الواقعة في غرب أفريقيا 862 حالة وفاة بسبب كوفيد-19، من بين سكانها البالغ عددهم 4.6 مليون نسمة، وتم إعطاء أكثر من 2.3 مليون جرعة لقاح.

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