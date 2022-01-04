إحباط هجوم على قاعدة عسكرية عراقية تضم قوات للتحالف الدولي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 يناير 2022, 09:40 صباحا
قاعدة عين الأسد العراقية، (أرشيفية: الإنترنت)

أُحبط هجوم بطائرتين مسيرتين مفخختين، الثلاثاء، حاولتا استهداف قاعدة عسكرية عراقية تضم قوات للتحالف الدولي لمكافحة المتطرفين، كما أفاد مسؤول في التحالف لوكالة «فرانس برس»، مشيرًا إلى إسقاط المسيرتين.

وقال المسؤول إن «القدرات الدفاعية في قاعدة عين الأسد العراقية دمرت الطائرتين» صباح الثلاثاء، مضيفًا أنه لم يقع أي ضحايا جراء الحادث.

ويعد الهجوم هو الثاني خلال أٌقل من يومين ضد المصالح الأميركية في البلاد، بعد آخر أمس الإثنين، تزامن مع الذكرى الثانية لمقتل القائد السابق لفيلق القدس الإيراني قاسم سليماني والقائد السابق بميليشيات الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس.

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