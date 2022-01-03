إردوغان يزور السعودية في فبراير بعد سنوات من التوتر بين الرياض وأنقرة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 يناير 2022, 09:11 مساء
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يصافح الأمير السعودي محمد بن سلمان. (الإنترنت)

بعد سنوات طويلة من العلاقات المتوترة بين الرياض وأنقرة، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الإثنين، إنه سيقوم بزيارة الشهر المقبل للسعودية.

وردا على سؤال بشأن حل مشكلات تتعلق بالصادرات للسعودية لدى خروجه من مؤتمر عن التجارة، قال أردوغان إنه سيزور السعودية في فبراير، وقال في تسجيل بُث على مواقع التواصل الاجتماعي دون أن يذكر اسم الشخص «إنه ينتظرني في فبراير. لقد تعهد وأنا سأقوم بزيارة للسعودية في فبراير»، وفق «يورو نيوز»».

انخفاض الصادرات التركية للسعودية
وانخفضت الصادرات التركية للسعودية في السنوات الأخيرة بسبب توتر العلاقات بين البلدين. وتعمل تركيا الآن على تحسين العلاقات مع القوى الإقليمية ومنها الإمارات في الوقت الذي يواجه فيه اقتصادها أزمة عملة وارتفاع التضخم.

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وسعى أردوغان للاجتماع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته لقطر الشهر الماضي. ولم يعقد الاجتماع في ذلك الوقت لكن أشخاصا مقربين من الخطة قالوا إن اجتماعا سيعقد قريبا.

 التوترات السياسية بسبب مقتل خاشقجي 
وفرضت السعودية مقاطعة غير رسمية على الواردات التركية في عام 2020 بعد أن امتدت التوترات السياسية بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي المنتقد لولي العهد لتشمل التجارة بين البلدين.

وبعد أن قتل عملاء سعوديون خاشقجي في مقر القنصلية السعودية في اسطنبول في 2018، قال أردوغان إن الأمر جاء من أعلى المستويات في الحكومة السعودية لكنه لم يذكر الأمير محمد بن سلمان بالإسم.

وأظهر تقييم للمخابرات الأميركية صدر في فبراير أن ولي العهد السعودي، وهو الحاكم الفعلي للبلاد، أقر القتل وتنفي السعودية ذلك، بحسب «رويترز».

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