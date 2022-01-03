مصرع قائد طائرة عسكرية تونسية ومساعده في حادث سقوط ببنزرت

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 يناير 2022, 06:47 مساء
ضباط الجيش التونسي يتفقدون طائرة حربية من طراز L-39 الباتروس. (فرانس 24)

لقي قائد طائرة هليكوبتر عسكرية تونسية الإثنين ومساعده مصرعيهما في حادث سقوط بمنطقة بنزرت الجنوبية شمال البلاد أثناء تأديتهما مهمة طيران عادية، بحسب وزارة الدفاع الوطني التونسية.

نقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن وزارة الدفاع الوطني قولها الإثنين إن سقوط طائرة هليكوبتر عسكرية في أقصى شمال البلاد، بمنطقة بنزرت الجنوبية، كانت تؤدي مهمة طيران عادية أسفر عن وفاة قائد الطائرة ومساعده.

وذكر الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع محمد زكري في تصريحات لـ«فرانس برس»: «سقطت مروحيّة عسكريّة بمنطقة بنزرت الجنوبيّة ظهر اليوم أثناء قيامها بتنفيذ مهمّة طيران عاديّة».

 ومطلع أكتوبر الفائت، لقي ثلاثة عسكريين تونسيين حتفهم في حادث تحطم مروحية للجيش أثناء تمرين ليلي في ولاية قابس (جنوب)، بحسب ما أفادت وزارة الدفاع آنذاك.

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