السعودية تسجل 1700 إصابة بـ«كوفيد» للمرة الأولى منذ 6 أشهر

مسلمون يصلون في المسجد الحرام في مكة في صفوف متباعدة التزاما باجراءات التباعد الاجتماعي. (أ ف ب)

أعلنت السعودية، الإثنين، تسجيل أكثر من 1700 إصابة جديدة بـ«كوفيد-19» في آخر 24 ساعة للمرة الأولى منذ نهاية يونيو، فيما حذرت السلطات من تصاعد «مخيف» في المؤشر الوبائي على وقع تفشي المتحور «أوميكرون».

وذكرت وزارة الصحة السعودية، الإثنين، أنها سجلت 1746 حالة إصابة جديدة مقابل 1024 إصابة الأحد و846 إصابة السبت، فيما ارتفع عدد الأشخاص الذين تعد حالاتهم حرجة إلى 90 مقابل 69 حالة الأحد و61 حالة السبت، وفق «فرانس برس».

وسجلت المملكة التي تعد 34 مليون نسمة 100 حالة يوميا بالمتوسط لثلاثة أشهر بين 19 سبتمبر و19 ديسمبر الماضي، قبل أن تزداد الأعداد بوتيرة متسارعة.

الموجة الحالية الأعلى منذ بداية الوباء

وسجلت السعودية أول حالة مؤكدة بالمتحور «أوميكرون» شديد العدوى في 1 ديسمبر. وسجلت المملكة 1564 إصابة في 29 يونيو الماضي، قبل ان تتراجع أعداد الإصابات بشكل كبير على وقع تسارع حملة التطعيم.

والأحد، قال الناطق باسم وزارة الصحة السعودية محمد عبدالعالي في مؤتمر صحفي إن «الموجة الحالية هي الأعلى منذ بداية الوباء» في مارس 2020.

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فيما أكد الناطق باسم وزارة الداخلية طلال الشلهوب في المؤتمر نفسه أن المؤشر الوبائي «يتصاعد بشكل ملحوظ ومخيف». وحذر من العودة إلى فرض حجر صحي على مستوى البلاد «في حال عدم التزامنا بتطبيق الإجراءات الاحترازية».

فرض إجراءات التباعد الاجتماعي في المسجد الحرام

وسجلت المملكة 8881 وفاة وأكثر من 559 ألف إصابة وهو المجموع الأعلى في الخليج.

والخميس، أعادت السعودية فرض إجراءات التباعد الاجتماعي في المسجد الحرام في مكة المكرمة بعد أكثر من شهرين ونصف على إلغاء الإجراءات الاحترازية. وقررت وزارة الصحة على ضوء ذلك إعادة إلزام وضع الكمامة والتباعد في الأماكن المغلقة والمفتوحة.

وفرضت وزارة الداخلية غرامة 1000 ريال (266 دولار) على من لا يلتزمون بوضع الكمامة. كما حثت السكان على تلقي الجرعة المعززة الثالثة، التي ستكون شرطا لدخول الأسواق والمراكز والمنشآت التجارية بدءا من الأول من فبراير.

وأعلنت السعودية، الأحد، تقديم أكثر من 51 مليون جرعة لقاح لسكانها، تضمنت تلقيح نحو 66% من السكان بجرعتين.