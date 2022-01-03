الكويت تحث مواطنيها على مغادرة دول أوروبية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 يناير 2022, 01:00 مساء
عامل طبي كويتي في مركز للتلقيح ضد فيروس كورونا. 25 أكتوبر 2021.(أ ف ب)

دعت الكويت مواطنيها إلى عدم التوجه إلى دول أوروبية عدة من بينها فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، ومغادرتها في حال تواجدهم فيها بسبب ارتفاع عدد الإصابات بـ«أوميكرون» المتحور من فيروس كورونا، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ودعت وزارة الخارجية الكويتية في بيانات نُشرت مساء الأحد الكويتيين «إلى تأجيل سفرهم» بشكل عام لا سيما إلى خمس دول أوروبية هي فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا.

ويزور الكثير من مواطني الكويت أوروبا التي باتت مركزا لانتشار المتحور «أوميكرون»، بغرض السياحة. وحثت الوزارة المواطنين الكويتيين «على مغادرة أراضي» هذه الدول والعودة إلى البلاد «نظرا للارتفاع الكبير وغير المسبوق للإصابات» بفيروس كورونا والمتحور«أوميكرون.»

وارتفع عدد الإصابات اليومية في الكويت البالغ عدد سكانها أربعة ملايين نسمة، بشكل كبير زاد 20 مرة في غضون شهر ووصل إلى حوالى 600 حالة الأحد.

وشهدت الإصابات ارتفاعا كبيرا في دول الخليج الأخرى أيضا. وستفرض المملكة العربية السعودية اعتبارا من الأول من فبراير المقبل لزوم الحصول على جرعة معززة لدخول الأماكن العامة.

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