ارتفاع إصابات «كورونا» في السعودية والإمارات.. والكويت تحث مواطنيها على مغادرة بريطانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 يناير 2022, 10:33 مساء
رجل مسن يضع الكمامة في السعودية. (الإنترنت)

ارتفعت الإصابات اليومية بفيروس كورونا في السعودية لأكثر من ألف إصابة لأول مرة منذ أغسطس ، في حين تجاوزت الإصابات اليومية في الإمارات مستوى 2500.

ولم تذكر الدولتان بيانات مفصلة عن توزيع الأعداد حسب نوع السلالة المتحورة. وأكد كل من البلدين ظهور سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا في أوائل ديسمبر، بحسب «يورو نيوز».

سفارة الكويت في بريطانيا تحث المواطنين على المغادرة 
وسجلت السعودية، أكبر دول الخليج العربية سكانا إذ يقطنها نحو 30 مليون نسمة، 1024 إصابة بكوفيد-19 يوم الأحد وحالة وفاة واحدة. وكانت الإصابات اليومية قد انخفضت في سبتمبر لأقل من 100.

-  السعودية تعيد فرض الإجراءات الوقائية ضد «كورونا»
-  الإمارات تمنع مواطنيها «غير الملقحين» من السفر
-  رغم سرعة انتشار «كورونا».. «طيران الإمارات» تتوقع نمو أعمالها في 2022

وقالت وكالة الأنباء الكويتية الأحد إن سفارة الكويت في بريطانيا حثت المواطنين على المغادرة نظرا للارتفاع «الكبير وغير المسبوق» في أعداد الإصابات بالمتحور أوميكرون في المملكة المتحدة، والذي قد يقود إلى فرض إجراءات جديدة مثل الإغلاق العام وعدم انتظام حركة الطيران.

وارتفع عدد الإصابات اليومية بكوفيد-19 في بريطانيا إلى رقم قياسي بلغ 189 ألفا و846 إصابة يوم الجمعة، وهو مستوى أعلى كثيرا من الذروة السابقة.

تسجيل 2600 إصابة جديدة في الإمارات
وأعلنت الإمارات، المركز التجاري والسياحي بالمنطقة، والتي تشهد الآن ذروة موسم السياحة كما تستضيف معرضا دوليا، تسجيل 2600 إصابة جديدة وثلاث وفيات.

وتجاوزت الإصابات اليومية في الإمارات ألفي حالة يوم 29 ديسمبر كانون الأول بعد انخفاضها دون المئة في أكتوبر تشرين الأول. وقالت الإمارات يوم السبت إنها ستمنع سفر المواطنين غير المطعمين للخارج اعتبارا من العاشر من يناير كانون الثاني، وسيحتاج من تلقوا التطعيم كاملا لجرعة منشطة للسماح لهم بالسفر.

وتشير إحصاءات «رويترز» إلى أن أحدث أعداد للإصابات اليومية بكوفيد-19 ما زالت أقل من ذروتها، التي بلغت نحو أربعة آلاف في الإمارات في يناير، عندما توافد الزوار على البلاد وأكثر من 4700 إصابة في السعودية في يونيو حزيران 2020.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«بوابة الوسط» تستعرض خريطة مدربي الدوري الليبي بعد تغييرها.. 7 محليين و11 تونسيا...
رياضة محلية
عقوبات ونتائج دوري الدرجة الأولى الليبي
رياضة محلية
قنبلة ديمغرافية موقوتة.. دول البلقان ترزح تحت وطأة هجرة أبنائها
دولى
فرانس برس: مكان ودوافع احتجاز نائب رئيس حزب النهضة لا تزال مجهولة
عربى
انتهت عبر «WTV» الاتحاد يخطف نقطة التعادل بهدف أمام المحلة
رياضة محلية
باريس سان جيرمان يعلن إصابة ميسي بـ«كورونا»
رياضة عالمية
مأساة جامعي النفايات في جنوب أفريقيا تتحول إلى فن
ثقافة وفن
تشاد: انطلاق «الحوار الوطني» في 15 فبراير.. ومعارضون يرفضون المشاركة
دولى
أميركا: ثلوج تساعد على إخماد حرائق دمرت أكثر من 500 منزل في كولورادو
دولى
«إندبندنت» البريطانية: «تجميد الوضع الراهن» أفضل سيناريو في ليبيا حاليا
ليبيا
مساعد «طباخ بوتين»: سيف القذافي لن يحكم ليبيا
ليبيا
العراق: الإمساك بنمر نادر في منطقة جبلية
علوم وتكنولوجيا
عودة الجدل.. الاستفتاء على الدستور أولاً أم إجراء الانتخابات؟
ليبيا
وثائق سرية تكشف حجم وقيمة الدعم الليبي للجيش الجمهوري الأيرلندي منذ العام 1973
ليبيا
كاركاتير خيري - لعبة «بو سعدية» وصندوق الانتخابات
كاريكاتير
صحيفة: لقاح ياباني ضد «كورونا» يعطي مناعة مدى الحياة
طب وصحة
حصاد الدولار في السوق الرسمية 2021: صعود قياسي بنسبة 345%.. وتقليص الفارق مع ...
ليبيا
حصاد 2021: بدايات متفائلة بعد تشكيل «حكومة الوحدة» وصدمة «24 ديسمبر» تكتب ...
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الحقيقة وراء العلاج بـ«الأحجار الشافية»