ارتفاع إصابات «كورونا» في السعودية والإمارات.. والكويت تحث مواطنيها على مغادرة بريطانيا

رجل مسن يضع الكمامة في السعودية. (الإنترنت)

ارتفعت الإصابات اليومية بفيروس كورونا في السعودية لأكثر من ألف إصابة لأول مرة منذ أغسطس ، في حين تجاوزت الإصابات اليومية في الإمارات مستوى 2500.

ولم تذكر الدولتان بيانات مفصلة عن توزيع الأعداد حسب نوع السلالة المتحورة. وأكد كل من البلدين ظهور سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا في أوائل ديسمبر، بحسب «يورو نيوز».

سفارة الكويت في بريطانيا تحث المواطنين على المغادرة

وسجلت السعودية، أكبر دول الخليج العربية سكانا إذ يقطنها نحو 30 مليون نسمة، 1024 إصابة بكوفيد-19 يوم الأحد وحالة وفاة واحدة. وكانت الإصابات اليومية قد انخفضت في سبتمبر لأقل من 100.

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وقالت وكالة الأنباء الكويتية الأحد إن سفارة الكويت في بريطانيا حثت المواطنين على المغادرة نظرا للارتفاع «الكبير وغير المسبوق» في أعداد الإصابات بالمتحور أوميكرون في المملكة المتحدة، والذي قد يقود إلى فرض إجراءات جديدة مثل الإغلاق العام وعدم انتظام حركة الطيران.

وارتفع عدد الإصابات اليومية بكوفيد-19 في بريطانيا إلى رقم قياسي بلغ 189 ألفا و846 إصابة يوم الجمعة، وهو مستوى أعلى كثيرا من الذروة السابقة.

تسجيل 2600 إصابة جديدة في الإمارات

وأعلنت الإمارات، المركز التجاري والسياحي بالمنطقة، والتي تشهد الآن ذروة موسم السياحة كما تستضيف معرضا دوليا، تسجيل 2600 إصابة جديدة وثلاث وفيات.

وتجاوزت الإصابات اليومية في الإمارات ألفي حالة يوم 29 ديسمبر كانون الأول بعد انخفاضها دون المئة في أكتوبر تشرين الأول. وقالت الإمارات يوم السبت إنها ستمنع سفر المواطنين غير المطعمين للخارج اعتبارا من العاشر من يناير كانون الثاني، وسيحتاج من تلقوا التطعيم كاملا لجرعة منشطة للسماح لهم بالسفر.

وتشير إحصاءات «رويترز» إلى أن أحدث أعداد للإصابات اليومية بكوفيد-19 ما زالت أقل من ذروتها، التي بلغت نحو أربعة آلاف في الإمارات في يناير، عندما توافد الزوار على البلاد وأكثر من 4700 إصابة في السعودية في يونيو حزيران 2020.