العراق: ميليشيات الحشد الشعبي تحيي الذكرى الثانية لاغتيال سليماني والمهندس

تظاهرة لعناصر وأنصار الحشد الشعبي الموالي لإيران في بغداد. 1 يناير 2022. (أ ف ب)

أحيا آلاف من عناصر ميليشيات الحشد الشعبي خلال مسيرة في بغداد، السبت، الذكرى الثانية لاغتيال القائد السابق لفيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، بضربة أميركية قرب مطار بغداد، كرر قياديون في الحشد خلالها المطالبات بانسحاب القوات الأجنبية من البلاد، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

أما في طهران، استقبل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية عائلة سليماني بحضور قائد الحرس الثوري حسين سلامي وقائد فيلق القدس إسماعيل قآني، وفق بيان صادر عن مكتبه، وقال خامنئي إن «الشهيد سليماني حقيقة خالدة وحيّ إلى الأبد، وقاتلوه مثل ترامب وأمثاله يُدفنون في مزبلة التاريخ؛ طبعًا بعد أن ينالوا قصاصهم الدنيوي»، كما ورد في تغريدة على حسابه الرسمي.

سليماني أبرز مهندسي السياسة الإقليمية

وقضى سليماني، القائد السابق لـ«فيلق القدس» الموكل العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني، وأحد أبرز مهندسي السياسة الإقليمية للجمهورية الإسلامية، بضربة نفذتها طائرة أميركية مسيّرة بعيد خروجه من مطار بغداد في الثالث من يناير 2020، وردت طهران بعد أيام بقصف صاروخي على قاعدة عين الأسد في غرب العراق حيث يتواجد جنود أميركيون.

وشهد عهد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، تصاعدا في التوتر بين العدوين اللدودين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية. وبلغ البلدان مرتين شفير مواجهة عسكرية مباشرة، أولهما في يونيو 2019 بعد إسقاط إيران طائرة أميركية من دون طيار قالت إنها اخترقت مجالها الجوي، وثانيهما بعد اغتيال سليماني.

وتوالت مذاك مطالبات إيران والفصائل الشيعية الموالية لها في العراق بالانسحاب الكامل للقوات الأجنبية المنتشرة في البلاد في إطار التحالف الدولي لمكافحة تنظيم «داعش» ووسط إجراءات أمنية مشددة حول موقع التظاهرة، احتشد الآلاف للمناسبة رافعين صور سليماني والمهندس والأعلام العراقية وأعلام الحشد الشعبي، تحالف فصائل موالية لإيران باتت منضوية في الدولة.

ورددوا شعارات «كلا كلا أمريكا» و«لبيك يا عراق»، على ما شاهد صحفي في «فرانس برس»، ورفعوا لافتات كُتب على إحداها باللغتين العربية والإنجليزية «الإرهاب الأميركي يجب أن ينتهي»، وقال إياد محمد جواد، أحد شيوخ العشائر المشاركين في المسيرة، لوكالة «فرانس برس»، إن «قوات التحالف الأميركي حينما اغتالت هؤلاء الرجال العظماء القادة الأحرار، أرادت أن تكبح صوت الأحرار في العراق وأن تثبت وجودها وبقاءها في العراق».

إحياء الذكرى بإضاءة الشموع

وفي إطار الفعاليات الخاصة بإحياء الذكرى، من المقرر إضاءة الشموع في مطار بغداد ليلة الأحد. وفي إيران، ستقام حتى السابع من يناير نشاطات من أبرزها احتفال مركزي الإثنين، وعرض لـ«قدرات إيران الصاروخية» الجمعة المقبل، للمناسبة، وكرر قياديون في الحشد المطالبة بخروج القوات الأجنبية من البلاد خلال التظاهرة السبت. ووصف رئيس الحشد الشعبي، فالح الفياض، اغتيال سليماني والمهندس بأنه «جريمة نكراء» ارتكبت بـ«حق سيادة العراق وشعب العراق وبحق الحشد الشعبي»، وأضاف: «إذا أردنا أن نثأر لدماء الشهداء فالثأر هو إخراج القوات الأجنبية بالكامل وتحقيق السيادة الوطنية الكاملة».

وقال القيادي في الحشد الشعبي والأمين العام لعصائب أهل الحق، إحدى فصائل الحشد الأكثر نفوذًا، قيس الخزعلي، في كلمة «أما الاحتلال الأميركي كان عليكم أن تفهموا جيدا أن هذا الشعب العظيم لا يمكن أن يرضى بالاحتلال»، وأضاف: «وكان عليكم أن تفهموا الرسائل التي أرسلها إليكم أبطال المقاومة في العراق الذين وصلوا بأسلحتهم وبطائراتهم المسيرة وبصواريخهم الذكية إليكم في أي مكان على أرض العراق».

وقال «لكن يبدو أنكم لم تفهموا ذلك حتى الآن وتحتاجون إلى دروس أخرى، فأبناء المقاومة وأبناء الحشد سيجبرونكم على الخروج صاغرين مذلولين خاسئين خائبين كما خرجتم في العام 2012».

ومنذ اغتيال سليماني والمهندس، تكثفت الهجمات ضدّ المصالح الأميركية في العراق، بصواريخ أو طائرات مسيرة أحيانًا، تستهدف محيط السفارة الأميركية في العراق، أو قواعد عسكرية عراقية تضمّ قوات من التحالف الدولي، مثل عين الأسد، أو مطار أربيل، وتراجعت وتيرة هذه الهجمات في الفترة الأخيرة. وغالبًا ما لا تسفر عن ضحايا أو أضرار تذكر، ولا تتبناها أي جهة، لكن واشنطن تنسبها إلى الفصائل الموالية لإيران.