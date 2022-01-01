الإمارات تمنع مواطنيها «غير الملقحين» من السفر

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 يناير 2022, 05:30 مساء
زوار قرب مجسم يحتفي بالذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات بمعرض «إكسبو دبي 2020». (أ ف ب)

أعلنت الإمارات السبت أنها ستمنع سفر مواطنيها الذين لم يتلقوا لقاح «كوفيد-19» اعتبارا من 10 من يناير المقبل، وفقا لوكالة «فرانس برس».

والإمارات إحدى أسرع دول العالم في تطعيم السكان. وأعلنت في نوفمبر الماضي أنّها أعطت جرعة واحدة من لقاح «كوفيد-19» على الأقل لجميع السكان البالغ عددهم 10 ملايين، وأن أكثر من 90% تلقوا الجرعتين.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي ولجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في بيان مشترك إنه تقرر «منع السفر لجميع مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة غير المطعمين بلقاح «كوفيد-19»، اعتبارا من 10 يناير الجاري».

ويشترط «الحصول على الجرعة الداعمة للمطعمين من مواطني الدولة حسب البروتوكول الوطني للجرعات الداعمة للسماح لهم بالسفر»، وبحسب البيان، سيتم استثناء بعض الفئات و«يسمح بالسفر للمواطنين غير المطعمين من الفئات المستثناة طبيا من أخذ اللقاح، إضافة إلى الحالات الإنسانية وحالات العلاج».

وتستضيف دبي معرض «إكسبو» العالمي منذ أكتوبر الماضي ولمدة ستة أشهر. وقد سجّل المعرض أكثر من سبعة ملايين زيارة منذ فتح أبوابه وتحوّل إلى معلم تجاري وسياحي مهم في الإمارة الثرية، ويتزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا في الإمارات. وسجلت الإمارات السبت 2556 إصابة.

وأعلنت الإمارات التي تشهد عادة إقبالا سياحيا كبيرا في فترة أعياد نهاية العام، إجراءات جديدة مرتبطة بفيروس كورونا، تسمح للمطعمين وحاملي الفحوص السلبية وحدهم بدخول جميع الجهات الحكومية الاتحادية في كل إمارات الدولة اعتبارا من الثالث من يناير 2022.

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