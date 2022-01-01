«النهضة» التونسية تحمل الرئيس قيس سعيد مسؤولية اختطاف قيادي بارز في الحركة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 يناير 2022, 11:16 صباحا
الرئيس التونسي قيس سعيد. (أرشيفية: الإنترنت)

قال حزب حركة النهضة التونسي إن الرئيس التونسي قيس سعيد مسؤول عن اختطاف المسؤول البارز في الحزب نور الدين البحيري.

وأكدت حركة النهضة المنبثق عنها الحزب في بيان أمس الجمعة، اختطاف نائب رئيسها، النائب البرلماني نور الدين البحيري على يد «أعوان أمن بالزي المدني واقتياده لجهة غير معلومة».

وقال عضو المكتب التنفيذي لحزب حركة النهضة محمد القوماني في مؤتمر صحفي: «نحمل رئيس الجمهورية قيس سعيد المسؤولية المباشرة لأنه حرض ضد البحيري أكثر من مرة دون ذكر اسمه».

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كما حمل القوماني، وزير الداخلية توفيق شرف الدين المسؤولية، مضيفًا: «هذه جرائم حقيقية تنتهك حقوق الإنسان ولا تتقادم وكل الأطراف ستتحمل مسؤوليتها».

وتعهد عضو المكتب التنفيذي بـ«عدم السماح باستغلال السلطة والانحراف بها، والتصدي لذلك بواسطة القوى الداخلية الممثلة في القضاء والرأي العام والاعتصامات والتحرك في الشارع».

بدورها، اعتبرت عضوة المكتب التنفيذي بالحركة زينب البراهمي أن ما حدث «جريمة اختطاف وعملية اخفاء قسري وجريمة ضد الإنسانية».

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