بالصور: دول الخليج تستقبل العام الجديد باحتفالات وألعاب نارية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 31 ديسمبر 2021, 10:08 مساء
ألعاب نارية للاحتفال برأس السنة الجديدة في العاصمة السعودية الرياض، 1 يناير 2022، (الإنترنت)

استقبلت دول الخليج، العام الميلادي الجديد، باحتفالات في عدة مدن بها، إضافة إلى عروض للألعاب النارية.

وشهدت العاصمة السعودية إطلاق ألعاب نارية ضمن فعاليات موسم الرياض، وبالمثل كان الحال في دبي؛ حيث احتشد المحتفلون قرب برج خليفة وأماكن سياحية أخرى.

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فيما تنتظر مختلف مدن العالم، خلال الساعات المقبلة الاحتفالات برأس السنة الجديدة، ويمني الجميع النفس بعام خير.

أحد الحاضرين في موسم الرياض خلال الاحتفال برأس السنة، (الإنترنت)
الزينة في مركز تجاري بدبي احتفالا بالسنة الجديدة، (الإنترنت)
ألعاب نارية احتفالا بالعام الجديد في أحد المناطق السياحية بدبي، (الإنترنت)
ألعاب نارية في الكويت احتفالا بالسنة الجديدة، (الإنترنت)
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