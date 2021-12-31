مقتل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي الرصاص على فلسطيني وأردوه قتيلا في الضفة الغربية المحتلة الجمعة.
وقالت وكالة «فرانس برس» إن الرجل من سيارة مسرعا وهو يحمل سكينا، باتجاه محطة حافلات، كان ينتظر فيها مدنيون وجنود اسرائيليون.
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