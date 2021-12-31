ارتفاع حصيلة قتلى التظاهرات في السودان

متظاهر سوداني مصاب بعد إطلاق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع في الخرطوم (أ ف ب)

قتلت قوات الأمن السودانية أربعة متظاهرين، الخميس، في الخرطوم حيث خرج عشرات الآلاف المحتجين المناهضين للنظام الحاكم، في تحد للإغلاق الأمني المفروض على عدة مناطق وقطع الاتصالات.

وبعد عدة ساعات من انطلاق التظاهرات الرافضة لإجراءات قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان ضد شركائه المدنيين في السلطة قبل أكثر من شهرين، أعلنت لجنة الأطباء المركزية (النقابة) في بيان أن «أرواح ثلاثة شهداء ارتقت في مواكب منطقة أم درمان برصاص قوات الانقلاب وميليشياته». ثم قالت اللجنة بعد أقل من ساعة أن «شهيدًا رابعًا» فارق الحياة في أم درمان كذلك من جراء اصابته بالرصاص، وفق وكالة «فرانس برس».

وترتفع بذلك حصيلة القتلى جرّاء الحملة الأمنية ضد المحتجين إلى 52 شخصًا، حسب اللجنة المؤيدة للحراك، وأوضحت أن «المطاردات (للمتظاهرين) تتواصل داخل الأحياء مع اطلاق الرصاص الحي والانتهاك السافر لحرمات المنازل».

كما وجهت وزارة الصحة السودانية (في الحكومة التي أقالها البرهان ضمن قراراته) نداء الى «الأطباء والكوادر الطبية بالتوجه الى مستشفى الأربعين بأم درمان لإسعاف المصابين جراء العنف المفرط واستخدام الرصاص الحي تجاه المتظاهرين». ونُشرت المناشدات على حسابات السودانيين المغتربين نظرا إلى أن السلطات قطعت خطوط الاتصال الهاتفي المحلية والدولية.

قطع الاتصالات في الخرطوم

وذكرت شبكة «نتبلوكس» المتخصصة أن خدمة الإنترنت على الهواتف المحمولة قطعت أيضا. وأعيدت الاتصالات بحلول المساء بعد تفرّق المتظاهرين.

ودانت السفارة الأميركية التي كانت دعت إلى ضبط النفس، قتل المحتجين ونددت بـ«الاعتداءات العنيفة التي تشنها أجهزة الأمن السودانية على وسائل الإعلام والصحفيين». كما دعا مبعوث الأمم المتحدة فولكر بيرثيس إلى «تحقيقات ذات صدقية بشأن هذه الانتهاكات».

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وهاجمت السلطات السودانية مكتب قناتي «العربية» و«الحدث» في الخرطوم، حسب ما قالت قناة «العربية» على «تويتر» مؤكدة أن «الأمن السوداني اقتحم مكتب العربية والحدث في الخرطوم واعتدوا على أفراد الطاقم وأطلقوا الغاز المسيل للدموع داخل المكتب». وأكدت أن «عددًا من أفراد طاقمي العربية والحدث نقلوا إلى المستشفى».

كما أعلنت قناة «الشرق» السعودية أن السلطات السودانية منعت مراسلة «الشرق» في الخرطوم، سالي عثمان، من استكمال التغطية أثناء ظهورها في بث مباشر من العاصمة السودانية.

إطلاق غازات مسيلة للدموع على المتظاهرين

وأطلقت الغازات المسيلة للدموع على المتظاهرين على بعد بضع مئات الأمتار من القصر الرئاسي، مقر الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وقام متظاهرون بإجلاء الجرحى فيما كانت صفوفهم تتقدم وتتراجع مع كل رشقة من الغازات. وأفاد شهود أن تظاهرات مماثلة انطلقت في مدن سودانية أخرى وخصوصًا كسلا وبورسودان (شرق) وكذلك في مدني (جنوب).

ومع كل دعوة جديدة للتظاهر تحت شعار "الثورة مستمرة"، تستحدث السلطات السودانية تقنيات جديدة في محاولة لاخماد الاحتجاجات التي يبدو حتى الآن أن لا شيء يردعها.

ومنذ مساء الأربعاء، أغلقت السلطات الطرق المؤدية إلى الخرطوم ووضعت حاويات على الجسور التي تربط العاصمة السودانية بضواحيها.