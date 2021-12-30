مقتل 3 متظاهرين في أم درمان بالسودان

سودانيون خلال تظاهرهم ضد الحكم العسكري في الخرطوم، 30 ديسمبر 2021. (فرانس برس)

قتل ثلاثة متظاهرين في منطقة أم درمان بالخرطوم اليوم الخميس برصاص قوات الأمن، بحسب ذكرت لجنة الأطباء المركزية (نقابة الأطباء).

وبعد ساعات من نزول عشرات آلاف المتظاهرين الى الشوارع مجددا تأكيدا لرفضهم هيمنة العسكريين على السلطة في السودان، قالت اللجنة في بيان «ارتقت أرواح ثلاثة شهداء في مواكب منطقة أم درمان برصاص قوات الانقلاب وميليشياته»، حسبما نقلت عنها وكالة «فرانس برس».

وأضافت اللجنة أن مطاردة الأمن للمتظاهرين تتواصل داخل الأحياء «مع اطلاق الرصاص الحي والانتهاك السافر لحرمات المنازل».

وأطلقت قوات الأمن غازات مسيلة للدموع في مواجهة آلاف المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشارع في الخرطوم ضد الحكم العسكري. اليوم

وخرج المتظاهرون إلى الشوارع رغم الإغلاق الأمني لمناطق عدة في العاصمة، فيما تعرض المتظاهرون لقنابل الغاز على بُعد بضع مئات الأمتار من القصر الرئاسي، مقر الفريق أول عبدالفتاح البرهان قائد الجيش.