السعودية تعيد فرض التباعد الاجتماعي بالمسجد الحرام

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 ديسمبر 2021, 01:02 مساء
حجاج حول الكعبة في الحرم القدسي في مكة، 17 يوليو 2021. (أ ف ب)

أعادت السعودية، الخميس، فرض إجراءات التباعد الاجتماعي في المسجد الحرام في مكة المكرّمة على وقع تزايد الإصابات بفيروس «كورونا» في المملكة، لتعود المسافات تفصل المصلين الذين عادة ما يؤدون صلواتهم كتفًا إلى كتف.

وسجلت السعودية صاحبة أكبر اقتصاد عربي، الأربعاء، 744 صابة جديدة وهو أعلى معدل إصابات يومي منذ منتصف أغسطس الماضي. وقررت وزارة  الصحة على ضوء ذلك إعادة إلزام وضع الكمامة والتباعد في الأماكن المغلقة والمفتوحة، وفق وكالة «فرانس برس».

ولاحقًا، أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام «تطبيق إجراءات التباعد الجسدي بين المصلين والمعتمرين»، دون تقليل عدد المصلين.

وعادت ملصقات التباعد الاجتماعي إلى المسجد لتحدّد مكان وقوف المصلين بدءًا من صلاة الظهر، وهي كانت أزيلت في 17 أكتوبر الماضي حين خفّفت المملكة من الإجراءات المرتبطة بمكافحة الوباء.

وسجَّلت المملكة التي تعد 34 مليون نسمة 8874 وفاة وأكثر من 554 ألف إصابة وهو المجموع الأعلى في الخليج. وأغلقت السعودية المسجد الحرام في مارس 2020 ثم أعادت فتحه أمام الحجاج في ظل إجراءات صارمة في يوليو، إلى أن عادت طاقته الاستيعابية بالكامل هذا العام.

- السعودية تعيد فرض الإجراءات الوقائية ضد «كورونا»

وتزايدت أعداد الإصابات في دول الخليج الست بوتيرة متسارعة، وخصوصًا في الإمارات التي سجلت، الأربعاء، 2234 إصابة وهو أعلى معدل إصابات يومي منذ أشهر.

وأكد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الأربعاء، أن القطاع الطبي في أحد أكثر دول العالم تطعيمًا للسكان، قادر على «التعامل مع أي تحدٍ مستجد في موجة كورونا الجديدة». وقال حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الحكومية إن «موجة كورونا الجديدة أمامها فترة وستمضي بإذن الله كما مضت السابقة»

وتستعد الإمارات للاحتفال برأس السنة الميلادية في عدة مناطق، وخصوصًا في دبي عند برج خليفة، المبنى الأطول في العالم، وفي معرض إكسبو وهو أكبر حدث ينظّم حضوريا منذ بداية الجائحة على مستوى العالم. وتستقبل الدولة الثرية مئات آلاف الزوار خلال عطل نهاية العام.

وفي ظل تزايد الإصابات في الأسبوعين الماضيين، أعلنت شركة «طيران الإمارات»، الخميس، في بيان أنه «لن يسمح بدخول مبنى (الشركة في مطار دبي) إلا للركاب الذين يحملون تذاكر سارية المفعول».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وصفت بـ«المفترسة المتطورة».. إدانة معاونة لـ«إبستين» بتهمة الإتجار بقاصرات جنسيا
دولى
كيف يستقبل العالم العام الجديد مع تفشي «أوميكرون»؟
دولى
متاهات قديمة وجديدة
وجهات نظر
«أوميكرون» يثير الذعر في العالم: تسجيل أعلى حصيلة أسبوعية للإصابات.. وعودة ...
دولى
أبويعرب المرزوقي
وجهات نظر
ميليشيات الانتخابات
وجهات نظر
حبس موظفة بمصرف الجمهورية بتهمة اختلاس 1.8 مليون دينار من حساب عميل
ليبيا
بالصور.. 5 ميداليات جديدة لليبيا في «عربية الأثقال»
رياضة محلية
تشاووش أوغلو: حفتر عرض في وقت سابق زيارة تركيا بشرط
ليبيا
بعد عشرين عاما من اليورو.. الأوروبيون يتهمونه بالتسبب بزيادة الأسعار
اقتصاد
«التعليم»: استمرار الخطة الدراسية الحالية حتى تطعيم 70% من القطاع
ليبيا
نوري العبار يرفض تحويل مفوضية الانتخابات إلى «كبش فداء».. ويتساءل عن «حالة القوة...
ليبيا
«ديوان المحاسبة» يتحدث عن «فساد» بإدارة ملف توفير الكتاب المدرسي
ليبيا
تغطية خاصة | مصير الانتخابات ما بعد 24 ديسمبر (2)
فيديو
وليامز تقيم دور ملتقى الحوار في العملية السياسية
ليبيا
نشطاء وسياسيون: «النواب» يخلط الأوراق ويلبس «المفوضية» فشله
ليبيا
تغطية خاصة | مصير الانتخابات ما بعد 24 ديسمبر (1)
فيديو
كاركاتير خيري - مطالب بإجراء الانتخابات وإنهاء ولاية الأجسام السياسية القائمة
كاريكاتير
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أسباب تمنع نمو شعرك