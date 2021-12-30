قوات الأمن السودانية تستبق المظاهرات بقطع الطرق المؤدية للخرطوم

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 ديسمبر 2021, 12:13 مساء
صحفيون سودانيون يرفعون لافتات خلال تظاهرة أمام مقر إذاعة «هلا 96» في العاصمة الخرطوم احتجاجا على غلقها، 8 ديسمبر 2021. (أ ف ب)

قطعت قوات الأمن السودانية الطرق المؤدية إلى الخرطوم، الخميس، ووضعت حاويات على الجسور التي تربط العاصمة بضواحيها، فيما يتظاهر المعارضون للنظام مجددًا.

مع كل دعوة جديدة يطلقها مناصرو السلطة المدنية المعارضون لقائد الجيش، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، الذي عزَّز سلطته بعد إجراءات في الخامس والعشرين من أكتوبر، تقوم السلطات باستخدام وسائل جديدة، وفق وكالة «فرانس برس».

ووضعت حاويات على الجسور في التظاهرة السابقة، السبت، فيما عمدت قوات الأمن - الشرطة والجيش والقوات شبه العسكرية من قوات الدعم السريع - هذه المرة إلى تركيب كاميرات على المحاور الرئيسية في الخرطوم؛ حيث من المقرر أن يتجمع المتظاهرون، وفق ما أشار مراسلو «فرانس برس». 

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وطالبت السفارة الأميركية، الأربعاء، «بضبط النفس الشديد في استخدام القوة»، بينما أسفرت التظاهرات المناهضة للنظام خلال شهرين عن مقتل 48 متظاهرًا وإصابة المئات بالرصاص. ودعت السفارة السلطات إلى «عدم اللجوء إلى الاعتقالات التعسفية» بالتوازي مع إعلان النشطاء عن مداهمة منازلهم ليلًا، كما يحدث في عشية كل تظاهرة.

في 19 ديسمبر الموافق للذكرى الثالثة للثورة التي أسقطت عمر البشير، اتهمت الأمم المتحدة قوات الأمن بـ«اغتصاب» متظاهرات لمحاولة تهشيم حركة لطالما حشدت عشرات الآلاف من السودانيين. بعد إدانة إجراءاته، أعاد البرهان رئيس الوزراء المدني عبدالله حمدوك إلى منصبه، لكن السودان ما زال دون حكومة وهو شرط لاستئناف المساعدات الدولية للبلد الذي يعد من الأفقر في العالم، وفق «فرانس برس».

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