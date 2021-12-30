السعودية تحث إيران على تغيير «سلوكها السلبي»

صورة وزعها الديوان الملكي تظهر العاهل السعودي يؤدي صلاة عيد الفطر بمدينة نيوم، 13 مايو 2021. (أ ف ب)

دعا العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، إيران إلى تغيير «سلوكها السلبي» في المنطقة والاتجاه نحو التعاون، بعد أيام من اتهام الرياض لخصمها اللدود بمساعدة الحوثيين في اليمن على مهاجمتها.

لكن خطاب الملك السنوي في مجلس الشورى جاء أقل حدة تجاه الجمهورية الإسلامية من خطاب العام الماضي حين اتهمها بدعم الإرهاب وتأجيج «نيران الطائفية»، علمًا أن القوتين الإقليميتين منخرطتان في محادثات منذ أشهر، وفق وكالة «فرانس برس».

وبعد تأخير لأكثر من ثلاث ساعات عن موعد بث الكلمة أُبلغ به الصحفيون في البداية، ألقى الملك الذي سيبلغ، الجمعة، السادسة والثمانين عامًا، كلمة مقتضبة عبر شاشة، مشيرًا إلى أن باقي الخطاب مكتوب وسيوزّع على أعضاء المجلس.

وغاب الملك عن قمة دول مجلس التعاون الأخيرة في وقت سابق من الشهر الجاري في السعودية، وترأسها نجله ولي العهد الشاب الأمير محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للبلاد.

السعودية تدعو إيران للتعاون

وقال العاهل السعودي في كلمته التي نشرتها وكالة الأنباء الحكومية: «إيران دولة جارة للمملكة، نأمل في أن تغير من سياستها وسلوكها السلبي في المنطقة، وأن تتجه نحو الحوار والتعاون».

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وأضاف: «نتابع بقلق بالغ سياسة النظام الإيراني المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة بما في ذلك إنشاء ودعم الميليشيات الطائفية والمسلحة والنشر الممنهج لقدراته العسكرية في دول المنطقة، وعدم تعاونه مع المجتمع الدولي فيما يخص البرنامج النووي وتطويره برامج الصواريخ الباليستية»، وتابع: «كما نتابع دعم النظام الإيراني لميليشيا الحوثي الإرهابية الذي يطيل أمد الحرب في اليمن ويفاقم الأزمة الإنسانية فيها، ويهدد أمن المملكة والمنطقة».

واتهم التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن والداعم للحكومة المعترف بها دوليا، الأحد، إيران وحزب الله اللبناني بإرسال خبراء وعناصر إلى مطار صنعاء لمساعدة الحوثيين على إطلاق صواريخ بالستية وطائرات مسيّرة تجاه المملكة من المطار. وقد تسبب أحدها بمقتل شخصين مساء الجمعة الماضي، في هجوم هو الأكثر دموية في السعودية منذ نحو ثلاث سنوات.

واليمن غارق في حرب مدمرة منذ أكثر من سبع سنوات، دفعته إلى شفير المجاعة وسط تدهور كبير في نظام الرعاية الصحية. وأدّى النزاع منذ 2014 بين الحوثيين والسلطات اليمنية، إلى نزوح ملايين اليمنيين. وتوقعت الأمم المتحدة أن ترتفع حصيلة ضحايا الحرب بشكل مباشر وغير مباشر إلى 377 ألف قتيل بحلول نهاية العام الجاري.

على الصعيد الاقتصادي، جدد الملك سلمان حريص المملكة، أكبر مصدّر للنفط في العالم، على استمرار العمل باتفاق مجموعة أوبك بلاس «لدوره الجوهري في استقرار أسواق البترول». وفي بداية الشهر الجاري، قرر أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤهم العشرة في تحالف «أوبك+» (بلاس)، مواصلة سياسة زيادة الإنتاج تدريجيًا رغم المخاوف المتعلقة بالمتحور «أوميكرون» لفيروس «كورونا».