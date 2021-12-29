الرئيس التونسي يستعرض تحضيرات إطلاق المنصة الإلكترونية لـ«الاستشارة الشعبية»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 ديسمبر 2021, 09:53 مساء
الرئيس التونسي قيس سعيد خلال اجتماع شارك فيه رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، وعدد من الوزراء. (الإنترنت)

اطلع الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، على التحضيرات الجارية لإطلاق المنصة الإلكترونية المتعلقة بالاستشارة الشعبية، خلال اجتماع حضره رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، وبمشاركة عدد من الوزراء.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة التونسية على الصفحة الرسمية بـ«فيسبوك»: «استمع قيس إلى عرض حول مختلف الجوانب التقنية الخاصة بهذه المنصة الإلكترونية وآليات عملها وطريقة المشاركة فيها». 

 تصور جديد يُمكِّن الشعب التونسي من التعبير عن إرادته 
ووجه سعيد تعليماته بضرورة أن تنطلق الاستشارة الشعبية في الموعد المحدد لها يوم 1 يناير 2022 تنفيذًا للقرارات المتخذة يوم 13 ديسمبر 2021. 

وشدد، كذلك، على «أهمية توفير كل الضمانات التقنية حتى تكون هذه المنصة الإلكترونية إطارًا تفاعليًّا مؤمنًا يمكِّن من رصد مقترحات المواطنات والمواطنين في الداخل والخارج، وإشراكهم في صياغة مقترحات في مجالات مختلفة ليتم تأليفها لاحقًا والشروع، بعد ذلك، في تنفيذ باقي المحطات المقبلة عليها بلادنا خلال سنة 2022».

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كما جدد الرئيس التونسي التأكيد، خلال الاجتماع، على أن «تنظيم هذه الاستشارة يندرج في إطار صياغة تصور جديد يُمكِّن الشعب التونسي صاحب السيادة من التعبير عن إرادته بكل حرية».

تدابير استثنائية للحفاظ على الوطن
وفي 13 ديسمبر أعلن سعيد في كلمة وجهها إلى الشعب التونسي اتخاذ «تدابير استثنائية للحفاظ على الوطن ولوضع حد لنهب مقدرات الشعب».

وأعلن سعيد، في كلمته، إبقاء المجلس النيابي مجمدًا إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة، التي حدد موعدها في 17 ديسمبر 2022، بعد إجراء سلسلة من الإصلاحات السياسية والدستورية العميقة، تتعلق بتنظيم الانتخابات وكيفية الإشراف عليها بعيدًا عن أي تدخلات.

كما أعلن الرئيس التونسي أنه سيجري تنظيم استشارة شعبية بداية من مطلع يناير المقبل لتعبير الشعب عن إرادته بشكل مباشر في مختلف مناطق البلاد وفي الخارج تنتهي 20 مارس المقبل، يعقبها تشكيل لجنة تتولى تأليف مختلف الاقتراحات لتنتهي أعمالها قبل نهاية يونيو المقبل.

وأكد سعيد أنه سيتم عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية وغيرها على الاستفتاء يوم 25 يوليو المقبل، متعهدًا بإجراء إصلاحات أخرى تتعلق بتنظيم الانتخابات وكيفية الإشراف عليها بعيدًا عن أي تدخلات.

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