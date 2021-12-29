مجموعة مسلحة تنهب مخازن برنامج الغذاء العالمي بالفاشر غرب السودان

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 ديسمبر 2021, 07:53 مساء
مركبة تابعة للأمم المتحدة في الفاشر. (الإنترنت)

نهبت مجموعة مسلحة مخازن تابعة لبرنامج الغذاء العالمي في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور في غرب السودان، وفق ما أفاد مسؤول في مكتب برنامج الغذاء في الخرطوم، الأربعاء.

وقال المسؤول: «نجري عملية تقييم لما تم نهبه من المخازن التي تحتوي على 1900 طن من المواد الغذائية، وسنصدر بيانًا بالتفاصيل خلال الساعات المقبلة». وسمع مواطنو المدينة إطلاق نار من اتجاه المخازن التي تقع في شرقها، بحسب «فرانس برس». 

وقال محمد سالم، أحد السكان، «نحو الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (السادسة مساءً ت. غ)، سمعنا صوت إطلاق نار كثيفًا من شرق المدينة».

إدانة أممية لأعمال العنف
وكانت قوات حفظ السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي «يوناميد» تتولى حراسة مقار الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها قبل انسحابها من دارفور في ديسمبر من العام الماضي، إثر انتهاء التفويض المعطى لها من مجلس الأمن.

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وانتشرت «يوناميد» في إقليم دارفور العام 2007، وكانت تضم أكثر من عشرين ألف جندي، وتعتبر أكبر بعثة حفظ سلام للأمم المتحدة. وعبَّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن قلقه الأسبوع الماضي من أعمال نهب تعرضت لها مقرات سابقة لبعثة حفظ السلام في دارفور سلمت إلى السلطات السودانية.

وقال نائب الناطق باسمه فرحان حق، في بيان السبت، «يدين الأمين العام للأمم المتحدة أعمال العنف التي تجرى حول القاعدة اللوجستية السابقة للأمم المتحدة في الفاشر منذ 24 ديسمبر 2021». 

 %30 من السكان يحتاجون إلى مساعدات غذائية 
والشهر الماضي، أعلنت الأمم المتحدة أن 30% من سكان السودان البالغ عددهم نحو 47 مليون نسمة يحتاجون إلى مساعدات غذائية خلال العام 2022.

ويعيش 2.5 من سكان إقليم دارفور في مخيمات نزوح ولجوء جراء النزاع الذي اندلع في الإقليم العام 2003 عندما حملت السلاح مجموعات تنتمي إلى أقليات أفريقية ضد حكومة الرئيس السابق عمر البشير بحجة تهميش الإقليم سياسيًّا واقتصاديًّا.

ووقَّعت الحكومة الانتقالية التي جاءت عقب إطاحة البشير في أكتوبر 2020 اتفاق سلام مع مجموعات من المتمردين الذين كانوا يقاتلون البشير. لكن الإقليم ما زال يشهد موجات من العنف بسبب نزاعات قبلية أدت إلى مقتل نحو 200 شخص في الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر وفرار الآلاف من منازلهم، وفق الأمم المتحدة.

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